Силы обороны наступают на Мелитопольском направлении, в сутки произошло 30 боевых столкновений, – Генштаб

Об этом говорится в утренней постройке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Ситуация на основных направлениях фронта

За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация существенных изменений не претерпела.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне нанесли авиаудар в районе Стрелочной Харьковской области. Также в этих направлениях враги из минометов и артиллерии обстреляли более 15 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Тополи, Дворичанское, Берестово, Колодязное, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиаудары, обстреливал населенные пункты из артиллерии.

На Бахмутском в направлении РФ нанесла авиаудары в районах Богдановки, Клещиевки, Белой Горы, Озаряновки, Курдюмовки, Северного Донецкой области. Также из артиллерии решисты обстреляли более 15 населенных пунктов Донбасса.

На Авдеевском направлении враги тщетно пытались наступать в районе Авдеевки, продолжили варить из артиллерии и минометов по населенным пунктам Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают наступление русских войск в районе Марьинки. Враги обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

На Шахтерском направлении рашисты нанесли удары с артиллерии по более чем 10 населенным пунктам.

На Запорожском направлении русская армия безуспешно наступала действия в районе Приютного. Из авиации враги избивали в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботиного на Запорожье. Еще более 15 населенных пунктов области подверглись артобстрелам противника.

На Херсонском направлении враги нанесли авиаудары в районах Антоновки, Николаевки и Ольговки. Также били из артиллерии и минометов по населенным пунктам Херсона и городу Херсон.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Силы обороны поразили ЗРК и 10 артсредств врага

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врагов, еще 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и зенитно-ракетный комплекс противника.

Рашисты атаковали Украину "шахедами"

За прошедшие сутки враг нанес ракетный и 78 авиаударов, а также совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам Украины. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Ночью Российская Федерация нанесла авиационный удар по Украине, использовав "шахеды". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.