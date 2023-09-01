Силы обороны наступают на Мелитопольском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб

Об этом 1 сентября сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за прошедшие сутки на фронте произошло 31 боевое столкновение.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы свыше 20 населенных пунктов, это, в частности, Гута-Студенецкая, Карповичи Черниговской области, Винторовка, Ромашково, Шалыгино, Семейкино, Волфине, Владимировка Сумской области и Уды , Хрипуны, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в Новоселовском районе Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Строевка, Новомлынск, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Дружелюбовка Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Мирное, Торское, Свято-Покровское, Ивано-Дарьевка, Никифоровка и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Ступочков, Белой Горы, Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Григоровка, Бахмут, Белая Гора, Дачное и Пивденное.

На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Северного Донецкой области. Продолжили наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Керамик, Степовое, Северное, Невельское, Мемрык Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Гостре, Марьинка, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Великой Новоселки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Новомихайловка, Большая Новоселка, Урожайное, Вольное Поле и Новополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малиновки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Червоное, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Малые Щербаки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в том числе Золотая Балка, Милово, Козацкое, Бургунка, Токаревка и Янтарное Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Россияне нанесли 4 ракетных и 30 авиаударов по территории Украины

В течение суток российские террористы нанесли 4 ракетных и 30 авиационных ударов, совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Силы обороны поразили 10 артсредств и склад боеприпасов врага

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 склад боеприпасов и 1 радиолокационную станцию противника.