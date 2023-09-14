Силы обороны нанесли удар по двум кораблям ВМС РФ: суда получили повреждения
Силы обороны Украины нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" Черноморского флота РФ
Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
"14 сентября утром Силы обороны нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" оккупационного флота РФ в юго-западной части Черного моря. Есть определенные повреждения", - говорится в сообщении.
Как сообщает "Крым. реалии", в России их всего четыре: "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов".
После сообщения Страткому в телеграмме главы Минцифры Михаила Федорова было размещено видео с камер морских дронов, атакующих военный корабль. Правда, автор не уточнил, имеет ли видео отношение к атаке 14 сентября.
Отметим, что минобороны РФ дважды 14 сентября сообщало об "отражении атаки" морскими дронами.
Сначала около 05:00 якобы была отбита атака 5 морских дронов на патрульный корабль "Сергей Котов".
Впоследствии в 17:56 оккупационное министерство сообщило об атаке еще одного безэкипажного катера, якобы ликвидированного авиацией.
- Напомним, в ночь на 13 сентября произошел массированный ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате повреждены два судна. Россия винит в ударе Украину. В украинской разведке подтвердили поражение крупного десантного корабля и подводной лодки РФ. Удар был нанесен предположительно ракетами Storm Shadow.
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