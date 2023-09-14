Силы обороны нанесли удар по двум кораблям ВМС РФ: суда получили повреждения

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

"14 сентября утром Силы обороны нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" оккупационного флота РФ в юго-западной части Черного моря. Есть определенные повреждения", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Крым. реалии", в России их всего четыре: "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов".

После сообщения Страткому в телеграмме главы Минцифры Михаила Федорова было размещено видео с камер морских дронов, атакующих военный корабль. Правда, автор не уточнил, имеет ли видео отношение к атаке 14 сентября.

Отметим, что минобороны РФ дважды 14 сентября сообщало об "отражении атаки" морскими дронами.

Сначала около 05:00 якобы была отбита атака 5 морских дронов на патрульный корабль "Сергей Котов".

Впоследствии в 17:56 оккупационное министерство сообщило об атаке еще одного безэкипажного катера, якобы ликвидированного авиацией.