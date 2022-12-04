Силы обороны нанесли 22 удара по военным РФ, воины сбили вражеский Су-25 и "Орлан"
Вооруженные силы Украины произвели 22 удара по личному составу, технике и вооружению оккупантов. Защитники сбили самолет Су-25 оккупантов и БПЛА "Орлан-10"
Об этом говорится на фейсбуке Генерального штаба ВСУ.
За сутки 3 декабря авиация ВСУ нанесла 22 удара по местам концентрации личного состава, вооружения и военной техники россиян. Силы обороны били по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Украинские воины сбили самолет Су-25 оккупантов и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
Защитники из украинских ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления и склад боеприпасов военных РФ. Под огнем ВСУ также оказались 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один район сосредоточения артиллерии.
- Напомним, по состоянию на 3 декабря за время полномасштабной войны против Украины российские оккупанты потеряли 90 600 человек погибшими, 2 917 танков, 280 самолетов и 263 вертолета.
- 4 декабря Генштаб сообщал, что погибших и раненых врагов привозят на временно оккупированные территории Украины: почти 70 раненых и более 230 тел - в больницах Донетчины и Луганщины.
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