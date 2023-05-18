Об этом отчитывается Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 мая.

Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло 36 боевых столкновений.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Удары ВСУ по россиянам

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, 8 из них – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также украинские военные уничтожили 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов, 2 состава горюче-смазочных материалов, артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.

Обстрелы территории Украины и ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 17 мая, россияне нанесли 15 ракетных ударов по территории Украины, в частности по городам Бахмут, Херсон и Одесса.

Кроме того, было зафиксировано 42 вражеских авиаудара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня. Пострадали гражданские люди, а частные жилые дома и прочая инфраструктура были разрушены или повреждены.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Хотиевка Черниговской области; Нововасиловка, Комаровка, Горки, Искрисковщина и Волфин Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Окип, Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Бударки, Зибино, Устиновка и Зарубинка на Харьковщине.

В Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского.

Россияне нанесли авиаудары вблизи Масютовки, Кисловки и Первомайского. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток прошедших враг вел наступательные действия в районе Невского Луганской области. Нанесли авиационных ударов неподалеку Дибровы, Белогоровки, Верхнекаменского и Веселого. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомарково, Богдановка, Бахмут, Предтечине и Курдюмовка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Северное и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Новоселовка Первая и Первомайское, совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиационный удар по Красногоровке, обстрелял Марьинку, Прасковьевку и Новомихайловку Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки, совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудары по Новополю Донецкой области и Малой Токмачке в Запорожье. Обстрелял более 20 населённых пунктов. Среди них – Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Красный маяк, Змиевка, Берислав, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомис, Широкая балка Херсонской области и Херсон.