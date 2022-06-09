Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Сообщается, что на Славянском направлении оккупанты не предпринимали активных действий, однако пытались закрепиться на достигнутых рубежах. Так, враг совершал артобстрелы вдоль линии соприкосновения.



Кроме того, в районе населенного пункта Долина Краматорского района Донецкой области артиллерийские подразделения Сил обороны ВСУ накрыли огнем скопления личного состава и военной техники армии РФ.

Потери противника пока уточняются.



Также на Северодонецком направлении россияне силами мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в самом городе Северодонецк. Успеха врага не имел. Продолжаются боевые действия.



На северо-западной окраине населенного пункта Тошковка подразделения ВСУ успешно отразили вражеский штурм.



По данным Генштаба, войска РФ имеют частичный успех в направлениях на населенные пункты Камышеваха и Роты.



На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли окрестности города Краматорск. В целях определения маршрутов выдвижения и слабых мест в обороне войск ВСУ оккупационные подразделения провели разведку в районе населенного пункта Нагорное. ВСУ дали решительный отпор и заставили противника отойти.



Кроме того, войска РФ вели воздушную разведку с помощью БПЛА в Краматорском и Покровском районах.



На Лиманском направлении активные наступательные действия врага не зафиксированы.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстановка не изменилась.



На Южнобужском направлении подразделения войск РФ под прикрытием огня артиллерии и реактивных систем залпового огня наращивают систему оборонительных рубежей. Россияне пытаются оборудовать позиции и устанавливают минно-взрывные заграждения.



Генштаб также сообщает, что в акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий. То есть оккупанты блокируют гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ в Беларуси активизировали формирование "народного ополчения"