English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Силы обороны накрыли огнем военных и технику рашистов на границе Харьковщины и Донетчины, - Генштаб

Силы обороны накрыли огнем военных и технику рашистов на границе Харьковщины и Донетчины, - Генштаб

9 июня, 2022 четверг
19:36
война с Россией На фото защитник Украины

Подразделения ВСУ также успешно отразили вражеский штурм на окраине Тошковки Северодонецкого района

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Сообщается, что на Славянском направлении оккупанты не предпринимали активных действий, однако пытались закрепиться на достигнутых рубежах. Так, враг совершал артобстрелы вдоль линии соприкосновения.

Кроме того, в районе населенного пункта Долина Краматорского района Донецкой области артиллерийские подразделения Сил обороны ВСУ накрыли огнем скопления личного состава и военной техники армии РФ.
Потери противника пока уточняются.

Также на Северодонецком направлении россияне силами мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в самом городе Северодонецк. Успеха врага не имел. Продолжаются боевые действия.

На северо-западной окраине населенного пункта Тошковка подразделения ВСУ успешно отразили вражеский штурм.

По данным Генштаба, войска РФ имеют частичный успех в направлениях на населенные пункты Камышеваха и Роты.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли окрестности города Краматорск. В целях определения маршрутов выдвижения и слабых мест в обороне войск ВСУ оккупационные подразделения провели разведку в районе населенного пункта Нагорное. ВСУ дали решительный отпор и заставили противника отойти.

Кроме того, войска РФ вели воздушную разведку с помощью БПЛА в Краматорском и Покровском районах.

На Лиманском направлении активные наступательные действия врага не зафиксированы.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстановка не изменилась.

На Южнобужском направлении подразделения войск РФ под прикрытием огня артиллерии и реактивных систем залпового огня наращивают систему оборонительных рубежей. Россияне пытаются оборудовать позиции и устанавливают минно-взрывные заграждения.

Генштаб также сообщает, что в акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий. То есть оккупанты блокируют гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

  • Напомним, по данным Генштаба ВСУ в Беларуси активизировали формирование "народного ополчения"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Читайте также:
Кіріл Петков
7 июня, 2022 вторник
"Довольно поднимать тему оружия для Украины": премьер Болгарии подтвердил, что его страна не будет предоставлять никакого вооружения
8 июня, 2022 среда
"Россияне поставили все на одну карту, главный удар планируют нанести по Краматорску", – польский генерал проанализировал ситуацию на фронте
переговори України з Росією
8 июня, 2022 среда
Лавров назвал условие, при котором станет возможной встреча Зеленского с Путиным
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.03
    Покупка 34.03
    Продажа 34.96
  • EUR
    Покупка 36
    Продажа 37.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
9 июня
19:28
В Гвинейском заливе пираты напали контейнеровоз
После 24 февраля контейнерный импорт в Россию упал на 60%, - Bloomberg
19:19
В Беларуси активизировали формирование "народного ополчения", – Генштаб
18:48
Лиз Трасс
МИД Великобритании отреагировал на "приговор" террористов "ДНР" воевавшим в Украине добровольцам
18:46
Проверял автомобили и украинцев на выезде из Мариуполя. Экс-полицейского из Донецкой области подозревают в сотрудничестве с оккупантами
18:19
Герои Украины: Василий Боечко, бывший учитель истории, не дал врагу пробиться к Киеву, чтобы окружить столицу
18:15
Обновлено
Зеленский подписал указ о введении санкций против Путина, Пескова, Мишустина и других: в списке более 260 россиян
18:14
Эксклюзив
Роман Абрамович
Абрамович на переговорах Украины и России помогал Путину тянуть время для наращивания сил, - общественный деятель Невзлин
18:12
Ольга Стефанишина
Против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС высказались три страны, - Стефанишина
18:10
Харьковский университет занял наивысшую позицию среди украинских вузов в международном рейтинге
17:58
Литовская почта выпустила марку с беспилотником Bayraktar TB2
17:55
"Подарок" оккупанту. В Латвии готовят законодательство для конфискации в стране имущества России и Белоруссии
17:50
Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов Киев – Васильков-2
17:40
Эксклюзив
Украина в 2014 году прикрыла страны Балтии: РФ планировала спецоперацию против Эстонии, - дипломат Чалый
17:39
В России очень напряженная ситуация с чаем и кофе
17:39
Террористы "ДНР" "приговорили" к смертной казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ
17:36
Финляндия готовится к тому, что Россия попытается устроить искусственный кризис на границе, - общественный вещатель Yle
17:21
Эксклюзив
Мир должен оказывать давление на Россию и делать все, чтобы Украина победила, - канадский политик Бейкер
17:16
В Еврокомиссии пригрозили Венгрии судом из-за дискриминационных цен на топливо для иностранных авто, - Reuters
17:07
Пробел в санкциях. Российские пропагандисты продолжают ТВ-вещание в Европе с помощью французского оператора
17:01
На острове недалеко от Англии нашли останки наибольшего в Европе динозавра-хищника
17:00
Анджей Дуда
В Германии хотят и дальше вести бизнес с Россией, - Дуда
16:58
У Путина готовятся объединить временно оккупированные территории Украины в один "федеральный округ", - Медуза
16:58
Из-за войны из Украины навсегда могут эмигрировать до 5 миллионов человек, – Элла Либанова
16:56
Эксклюзив
В переговорах по обмену защитников Азовстали участвуют Путин, Эрдоган, Абрамович и Зеленский, - общественный деятель Невзлин
16:53
Эксклюзив
Путин заставляет Лукашенко ударить по Украине, чтобы отвлечь ВСУ на севере, - военный аналитик Самусь
16:43
Рашистам не удается провести псевдореферендум на временно оккупированных территориях, - Минобороны
16:38
Эксклюзив
Вадим Денисенко
Украинские военнопленные станут частью предвыборной кампании в России, - советник министра МВД Денисенко
16:22
Эксклюзив
Россияне накапливают силы под Изюмом, чтобы попытаться окружить войска ВСУ в Северодонецке, - командир спецподразделения "Азова"
16:22
В Одесской области есть угроза проникновения диверсантов через устье Дуная, - спикер ОВА
16:21
Борис Джонсон
Путин не должен добиться ограниченного успеха в Украине, захватив часть территории и объявив перемирие, - Джонсон
16:11
Еспресо
"Еспресо" стал одним из лидеров по количеству просмотров на YouTube в мае
16:09
Эрдоган
"Я не шучу": Эрдоган требует от Греции демилитаризовать острова в Эгейском море
15:58
Литва стремится внести главу Русской православной церкви Кирилла в следующий пакет санкций ЕС
15:43
Российский олигарх Фридман хочет получить украинское гражданство и перерегистрировать свои активы в Украине, - глава НАПК
15:39
Эксклюзив
Николаев готовит онлайн-обучение для детей из оккупированной Херсонщины, - мэр Сенкевич
15:38
Инфографика
Из-за войны более половины украинцев хотят, чтобы их дети и внуки уехали из страны, – опрос
15:34
В Херсонской области сообщили о подозрении в госизмене экс-нардепу и депутату из ОПЗЖ
15:31
Эксклюзив
Кадыровцы - это трусы, которые снимают свои тик-ток-видео на окраинах городов, - боец батальона "Свобода" Ращук
15:26
Кличко: Минск уже не город-побратим Киева
14:59
Роберта Мецола
Спикер и лидеры фракций Европарламента призвали дать Украине статус кандидата в члены ЕС
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV