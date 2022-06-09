Силы обороны накрыли огнем военных и технику рашистов на границе Харьковщины и Донетчины, - Генштаб
Подразделения ВСУ также успешно отразили вражеский штурм на окраине Тошковки Северодонецкого района
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Сообщается, что на Славянском направлении оккупанты не предпринимали активных действий, однако пытались закрепиться на достигнутых рубежах. Так, враг совершал артобстрелы вдоль линии соприкосновения.
Кроме того, в районе населенного пункта Долина Краматорского района Донецкой области артиллерийские подразделения Сил обороны ВСУ накрыли огнем скопления личного состава и военной техники армии РФ.
Потери противника пока уточняются.
Также на Северодонецком направлении россияне силами мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в самом городе Северодонецк. Успеха врага не имел. Продолжаются боевые действия.
На северо-западной окраине населенного пункта Тошковка подразделения ВСУ успешно отразили вражеский штурм.
По данным Генштаба, войска РФ имеют частичный успех в направлениях на населенные пункты Камышеваха и Роты.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли окрестности города Краматорск. В целях определения маршрутов выдвижения и слабых мест в обороне войск ВСУ оккупационные подразделения провели разведку в районе населенного пункта Нагорное. ВСУ дали решительный отпор и заставили противника отойти.
Кроме того, войска РФ вели воздушную разведку с помощью БПЛА в Краматорском и Покровском районах.
На Лиманском направлении активные наступательные действия врага не зафиксированы.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстановка не изменилась.
На Южнобужском направлении подразделения войск РФ под прикрытием огня артиллерии и реактивных систем залпового огня наращивают систему оборонительных рубежей. Россияне пытаются оборудовать позиции и устанавливают минно-взрывные заграждения.
Генштаб также сообщает, что в акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий. То есть оккупанты блокируют гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.
- Напомним, по данным Генштаба ВСУ в Беларуси активизировали формирование "народного ополчения"
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