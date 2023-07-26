Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Бахмутское направление - это участок фронта, где украинские Силы обороны имеют успех тяжелыми усилиями, где они продавливают оборону врага. Где усилиями наших героев враг отступает и терпит большие потери. Продвигаясь, украинские Силы обороны освобождают наши территории, и это от Бахмута. Но пока рано говорить, что это ключ к окружению оккупированной части Бахмута", – подчеркнул Назаренко.

По словам заместителя командира батальона "Свобода", продвижение ВСУ на Бахмутском направлении дает возможность подтянуть другие системы дальнего поражения и наносить удары по вражеским коммуникациям.

"Это не окружение Бахмута. Это артиллерийский контроль над враждебными целями и путями поставки в оккупированную часть Бахмута. Шаг за шагом Силы обороны делают чудеса, разрушая миф о непобедимой армии РФ. Мы разрушаем миф о том, что враг окончательно захватил Бахмут. Силы обороны Украины находятся в городе, держат оборону и выдавливают оттуда оккупантов", - подчеркнул Назаренко.

20 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил , что Силы обороны ежедневно продолжают продвигаться вперед на расстояние от 0,5 до 1 километра в пределах контрнаступления, несмотря на трудности, с которыми они сталкиваются.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских защитников на Бахмутском и Лиманском направлениях, где послушал командиров и узнал об их видении текущей ситуации.















