Об этом в эфире "Еспресо" рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Силы обороны Украины продолжают успешные контратаки. Они продвигаются - что на южном секторе, что на северном секторе. Кроме того, возобновились очень интересные и результативные действия в самом городе. Следовательно, Силы обороны Украины начали процесс возвращения своих позиций и в самом Бахмуте тоже" , – рассказал он.