Силы обороны начали процесс возвращения своих позиций в Бахмуте, – военный эксперт Коваленко
Украинское войско продвигается вперед в городе Бахмут Донецкой области. Успешные контратаки ВСУ проходят и вокруг города
Об этом в эфире "Еспресо" рассказал военный эксперт Александр Коваленко.
"Силы обороны Украины продолжают успешные контратаки. Они продвигаются - что на южном секторе, что на северном секторе. Кроме того, возобновились очень интересные и результативные действия в самом городе. Следовательно, Силы обороны Украины начали процесс возвращения своих позиций и в самом Бахмуте тоже" , – рассказал он.
- Утром 27 июня Генштаб сообщил, что на Бахмутском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки.
- 27 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются 4-й день , но в город ВСУ еще не вошли. Там местность имеет особенности, усложняющие процесс деоккупации.
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