Силы обороны на юге уничтожили 3 лодки РФ вместе с оккупантами, - Гуменюк

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в телемарафоне.

"Минус 5 крупнокалиберных пушек за минувшие сутки. Это мощный результат Сил обороны. Минус 18 окупантов и еще три лодки, на которых они пытались маневрировать среди островов и размещать там свои наблюдательные пункты. Один из таких пунктов тоже уничтожен", - заявила спикер.

По ее словам, россияне развернули кампанию по поводу обстрела оккупантами Новой Каховки.

"Ситуация остается достаточно напряженной, потому что враг не отказался от своих планов продолжать терроризировать население правого берега, и, как показала вчерашняя ситуация, добавляется очень тяжелый огневой террор левобережья", - добавила Гуменюк.

Она также подчеркнула, что все факты вражеских действий задокументированы и приведена доказательная база для того, чтобы констатировать факт терроризма россиян.