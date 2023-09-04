Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 76 окупантов, еще 3 взяли в плен

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1328 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 249 человек (безвозвратные - 76, ранены - 170, плен - 3)", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные уничтожили 20 единиц военной техники россиян. В частности, 1 танк, 2 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 1 БПЛА, 10 единиц автомобильной техники и одна специальная техника. Также уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

Отмечается, что россияне 16 раз атаковали украинские позиции и совершили 688 обстрелов, нанесли 19 авиаударов.