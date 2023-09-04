Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 76 окупантов, еще 3 взяли в плен
Украинские воины продолжают ликвидировать российских террористов и уничтожать их технику
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1328 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 249 человек (безвозвратные - 76, ранены - 170, плен - 3)", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинские военные уничтожили 20 единиц военной техники россиян. В частности, 1 танк, 2 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 1 БПЛА, 10 единиц автомобильной техники и одна специальная техника. Также уничтожены 2 склада боеприпасов врага.
Отмечается, что россияне 16 раз атаковали украинские позиции и совершили 688 обстрелов, нанесли 19 авиаударов.
- Российская армия попыталась высадиться в северо-западной части Черного моря. Военно-морские силы уничтожили вражеский катер типа КС-701 "Тунец" и ликвидировали 6 кафиров.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 40.68Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное