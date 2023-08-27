Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 11 складов боеприпасов и 32 военной техники врага
В течение субботы, 26 августа, украинские защитники ликвидировали 78 окупантов и еще 17 - взяли в плен. В то же время ВСУ уничтожили 32 единицы военной техники противника
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Отмечается, что Силы обороны продвигаются вперед на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения украинской армии в течение суток выполнили 1268 огневых задач.
"За последние сутки потери врага составили 305 человек (безвозвратные - 78, раненые - 210, плен - 17)", - говорится в сообщении.
Также украинские военные уничтожили 32 единицы военной техники противника. В частности, 2 танка, 8 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 2 РСЗО, 1 ПТРК, 4 БПЛА, 10 единиц автомобильной техники.
Кроме того, украинские военные уничтожили 11 складов боеприпасов врага.
- За сутки войны в Украине российские захватчики потеряли 340 солдат и 20 дронов.
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