Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 11 складов боеприпасов и 32 военной техники врага

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Отмечается, что Силы обороны продвигаются вперед на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения украинской армии в течение суток выполнили 1268 огневых задач.



"За последние сутки потери врага составили 305 человек (безвозвратные - 78, раненые - 210, плен - 17)", - говорится в сообщении.



Также украинские военные уничтожили 32 единицы военной техники противника. В частности, 2 танка, 8 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 2 РСЗО, 1 ПТРК, 4 БПЛА, 10 единиц автомобильной техники.



Кроме того, украинские военные уничтожили 11 складов боеприпасов врага.