Силы обороны: на Таврическом направлении двое суток увеличиваются потери противника

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В зоне ответственности оперативно-тактической группировки войск "Таврия" оккупанты предприняли более 10 попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В частности, в районе Марьинки. На Мелитопольском направлении, в районе населенного пункта Роботино, противник вел безрезультатные наступательные действия. Таким образом, окупанты". восстановить утраченные позиции", - сообщил Штупун.

Полковник ВСУ также отметил, что наступательная операция Сил обороны на Южном направлении продолжается.

"Противник получил жесткий отпор. Силы обороны продолжают наступательную операцию. Также стоит отметить, что за последние двое суток возрастают общие потери врага. Позавчера было ликвидировано 313 кафиров. уничтожены 47 единиц вражеской техники", - добавил он.

Ситуация на фронте: последние новости

14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные освободили село Андреевку недалеко от Бахмута на Донетчине. Однако 3-я ОШБр опровергла заявление и назвала его ошибочным .

В течение 14 сентября Силы обороны успешно наступали в районе Клещиевки Донецкой области. По данным Генштаба, по состоянию на утро 15 сентября стало известно, что ВСУ уволили Андреевку.

16 сентября в американском Институте изучения войны отметили , что после того, как украинские военные уволили Андреевку, они продолжили наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В то же время для российской армии ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута.

Уже 17 сентября Силы обороны Украины полностью освободили Клищиевку, что к югу от Бахмута Донецкой области, однако враг не оставляет попыток захватить населенный пункт.

В утренней сводке Генштаба 18 сентября сообщалось , что украинские военные отразили атаки РФ вблизи Белой Горы на Бахмутском направлении, а в районе Клищиевки Донецкой области продолжают штурмовые действия, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Впоследствии заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ майор Родион Кудряшов отметил , что после успешного продвижения ВСУ открывается возможность для освобождения Бахмута от оккупантов.

18 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции бригад и батальонов, освободивших населенные пункты Клищиевка и Андреевка на Бахмутском направлении.

Также накануне заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за еще одну неделю полномасштабной войны украинские защитники освободили от оккупантов 2 кв. км на Бахмутском направлении, а также 5,2 кв. км украинской территории на южном фронте.

Таким образом, по состоянию на 18 сентября освобожденная площадь под Бахмутом составляет 51 кв. км, а на южном фронте с начала контрнаступления ВСУ освободили уже 261,7 кв. км.

19 сентября в ISW заявили , что недавнее продвижение украинских войск к югу от Бахмута повлекло за собой деградацию оборонных подразделений России в этом районе, ведь во время освобождения Андреевки и Клищиевки ВСУ уничтожили боеспособность элитных частей россиян.

19 сентября в Минобороны Великобритании сообщили, что российские оккупационные войска сосредоточили силы для продвижения на Херсонском направлении, а с юга и востока наоборот начали отводить свои подразделения.