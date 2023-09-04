Силы обороны на Бахмутском направлении за неделю освободили еще 3 кв. км

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, на Бахмутском направлении россияне ведут оборонные действия для сдерживания продвижения наших войск. Оккупанты безуспешно предпринимают попытки восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Курдюмовки, Озаряновки Донецкой области.

В то же время Маляр заявила об успехах ВСУ в районе Клищиевки. Всего за время контрнаступательных действий Украины под Бахмутом уволено уже 47 кв. км территории. За прошедшую неделю освобожденная площадь увеличена на 3 кв.км.

Россияне предпринимают бесполезные попытки продвижения на Лимано-Купянском направлении

Как отметила заместитель министра обороны, на Купянском направлении Силы обороны отбивают по несколько вражеских атак в день и не дают врагу продвигаться вперед. Количество обстрелов со стороны россиян остается высоким.

Также в Лиманском направлении РФ ведет безрезультатные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. оккупанты продолжают перегруппировать свои войска.

На Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на наступлении с целью улучшения тактического положения. Там враг тщетно пытался наступать в районах населенных пунктов Северное, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка Донбасса.

Силы обороны преуспевают на южном фронте

Так, по словам Маляр, в Запорожском и Херсонском направлениях враг держится в обороне. Российская армия продолжает обстрелы позиций украинских подразделений и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

В то же время противник активно применяет "баражирующие" боеприпасы "Ланцет".

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В ходе ведения наступательных действий ВСУ имели успех в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки. Там защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

Враг же на юге терпит значительный ущерб в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.