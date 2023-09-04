Силы обороны на Бахмутском направлении за неделю освободили еще 3 кв. км
С начала украинского контрнаступления Вооруженные Силы деоккупировали под Бахмутом общую площадь 47 кв. км. Только за прошедшую неделю защитники освободили 3 кв. км украинской территории
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, на Бахмутском направлении россияне ведут оборонные действия для сдерживания продвижения наших войск. Оккупанты безуспешно предпринимают попытки восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Курдюмовки, Озаряновки Донецкой области.
В то же время Маляр заявила об успехах ВСУ в районе Клищиевки. Всего за время контрнаступательных действий Украины под Бахмутом уволено уже 47 кв. км территории. За прошедшую неделю освобожденная площадь увеличена на 3 кв.км.
Россияне предпринимают бесполезные попытки продвижения на Лимано-Купянском направлении
Как отметила заместитель министра обороны, на Купянском направлении Силы обороны отбивают по несколько вражеских атак в день и не дают врагу продвигаться вперед. Количество обстрелов со стороны россиян остается высоким.
Также в Лиманском направлении РФ ведет безрезультатные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. оккупанты продолжают перегруппировать свои войска.
На Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на наступлении с целью улучшения тактического положения. Там враг тщетно пытался наступать в районах населенных пунктов Северное, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка Донбасса.
Силы обороны преуспевают на южном фронте
Так, по словам Маляр, в Запорожском и Херсонском направлениях враг держится в обороне. Российская армия продолжает обстрелы позиций украинских подразделений и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.
В то же время противник активно применяет "баражирующие" боеприпасы "Ланцет".
Кроме того, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В ходе ведения наступательных действий ВСУ имели успех в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки. Там защитники закрепляются на достигнутых рубежах.
Враг же на юге терпит значительный ущерб в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.
- Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток 3 сентября Силы обороны продвигались на юге, в то же время россияне атаковали "шахедами" Украину. В течение суток воскресенья, 3 сентября, российская армия потеряла 460 единиц живой силы, 4 танка и корабль.
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