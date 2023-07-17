Об этом заявили в Минобороны Украины.

На прошлой неделе на этих направлениях каждый день были определенные успехи. Только за последние дни ВСУ освободили почти 11 км² территории на юге вблизи Мелитополя и Бердянска Запорожской области.

Также к югу от города Бахмут Донецкой области Силы обороны деоккупировали около 7 км² украинской земли.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что всего за прошедшую неделю в результате наступательных действий ВСУ уволено почти 18 км². А с начала контрнаступления Украины общая освобожденная площадь уже составляет 210,5 км.

На востоке ВСУ успешно сопротивляются, несмотря на постоянные ожесточенные бои

По словам Маляра, враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении Харьковщины.

Сейчас россияне ищут слабые места в обороне Украины, активно ведут штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол.

Маляр отметила, что у врага есть две задачи: вернуть утраченные позиции и заставить украинскую армию перебросить резервы по другим направлениям. Однако наши войска в обороне и оказывают мощное сопротивление, несмотря на то, что ситуация очень сложная и сейчас продолжаются ожесточенные бои.



"На южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели мы ежедневно продвигались. За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного положения и выравнивания линии фронта на Бахмутском направлении освобождена территория 7 км². В целом за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 км²", – добавила заместитель министра обороны.

На юге Силы обороны продвигаются вглубь противника

На Юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. ВСУ вели успешные наступательные действия по направлениям Макаровка, Старомайорское; Новодаровка, Приютное; Малая Токмачка, Новопокровка; Пятихатки, Грозовое.

По словам Маляр, через неделю в результате наступательных действий на определенных участках есть продвижение в глубь противника от линии нашей обороны. Освободившиеся территории за неделю увеличены на 10,9 км.

В общей сложности продвижение со времени наступления на юге составляет 9,25 км, освобожденная площадь там составляет 179,5 км.

Заместитель министра обороны добавила, что за последние 7 дней на таврическом направлении было уничтожено 134 единицы вражеского вооружения и военной техники, 36 складов боеприпасов и 2 склада с горюче-смазочными материалами. Также взяты в плен 50 военнослужащих армии РФ.