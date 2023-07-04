Силы обороны ликвидировали состав российских террористов в Макеевке

Об этом пишет Управление стратегических коммуникаций ВСУ по телеграммам.

"В результате эффективного огневого влияния подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной состав российских террористов во временно оккупированной Макеевке", - говорится в сообщении.

О нескольких взрывах в Макеевке вечером 4 июля сообщает также о ресурсе донецких боевиков "ДАН".

"В Макеевке произошло несколько взрывов. Над городом поднимаются клубы черного дыма", - отмечают оккупанты.

Другие сепаратистские ресурсы отмечают, что огонь велся из РСЗО из населенного пункта Богатырь, от которого до центра Маковки 76 км.

Также они пишут о взрывах в Донецке. В обоих случаях, по словам сепаратистов, ВСУ применяли HIMARS.