Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Силы обороны ликвидировали состав российских террористов в Макеевке

Силы обороны ликвидировали состав российских террористов в Макеевке

4 июля, 2023 вторник
23:45
Война с Россией

Сразу несколько источников сообщили о мощных взрывах во временно оккупированной Макеевке – предположительно, взорвался склад боеприпасов российских террористов.

Об этом пишет Управление стратегических коммуникаций ВСУ по телеграммам.

"В результате эффективного огневого влияния подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной состав российских террористов во временно оккупированной Макеевке", - говорится в сообщении.

О нескольких взрывах в Макеевке вечером 4 июля сообщает также о ресурсе донецких боевиков "ДАН".

"В Макеевке произошло несколько взрывов. Над городом поднимаются клубы черного дыма", - отмечают оккупанты.

Другие сепаратистские ресурсы отмечают, что огонь велся из РСЗО из населенного пункта Богатырь, от которого до центра Маковки 76 км.

Также они пишут о взрывах в Донецке. В обоих случаях, по словам сепаратистов, ВСУ применяли HIMARS.

Макеевка
наступление ВСУ
Читайте также:
Даля Грибаускайте
4 июля, 2023 вторник
Если Украине не предложат членство в НАТО – это станет ошибкой, – экс-президент Литвы Грибаускайте
Валерій Чалий
3 июля, 2023 понедельник
Решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься на следующем юбилейном саммите Альянса в Вашингтоне, - Чалый
4 июля, 2023 вторник
Один из лучших военных командиров: Залужный назначил нового главу Одесского ТЦК
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.72
    Покупка 36.72
    Продажа 37.43
  • EUR
    Покупка 40.3
    Продажа 41.18
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
5 июля
00:48
Ситуация в ночь на 5 июля: ВС предупредили об угрозе БПЛА в Сумской области
00:32
Ситуация на Запорожской АЭС: что известно о предполагаемом теракте
00:27
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 4 июля
00:06
Байден обсудил с Шольцом подготовку к саммиту НАТО
2023, вторник
4 июля
23:59
В ООН ищут решение, которое заставит РФ продлить зерновое соглашение
23:23
Зеленский провел разговор с Макроном и предупредил, что Россия готовит провокации к ЗАЭС
23:16
РФ должен осознать, что мир готов реагировать на ядерный терроризм Кремля, - Зеленский
22:43
Мятеж Пригожина показал, что режим Путина слабее, чем считалось до сих пор, - Боррель
22:22
В этом году доходы Газпрома могут упасть в четыре раза, - Reuters
22:21
Силы обороны продвигаются на фланге вокруг Бахмута и на Юге, - Маляр
21:56
Правительство Норвегии разрешило открывать временные детсады для беженцев из Украины
21:48
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Запрет украинского дубляжа ударит по развитию украинского языка и киноиндустрии Украины, - Княжицкий
21:47
Ротань рассказал о потерях сборной Украины перед полуфиналом молодежного Евро-2023
21:16
Обновлено
ВСУ предупредили, что оккупанты могут готовиться к провокации на ЗАЭС в ближайшее время
21:09
В Беларуси заявили, что готовы принять монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры
21:08
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ государством-спонсором терроризма
21:07
Эксклюзив
курская АЭС
После теракта на ЗАЭС Путин может взорвать Курскую АЭС, чтобы обвинить в этом Украину, - военный аналитик Гетьман
21:06
Аналитика
Сергей Згурец
Успехи ВСУ следует мерить не только километрами, но и количеством потерь врага. Колонка Сергея Згурца
20:54
Ватикан будет работать над возвращением украинских детей из РФ, - кардинал Дзуппи
20:49
Ирина Геращенко
Артур Герасимов переизбран вице-президентом комитета и членом Бюро ОБСЕ, – Геращенко
20:49
В УАФ рассказали, кто будет тренировать сборную Украины на Олимпиаде-2024
20:37
В парламенте Болгарии поддержали вступление Украины в НАТО
20:23
Обновлено
"Очень хороший разговор": Столтенберг обсудил с Зеленским подготовку к саммиту НАТО
20:14
Немецкие компании за год уплатили больше налогов в России из всех стран ЕС, - Bild
20:01
OPINION
Ссоры в соцсетях как продолжение телесериалов 90-х
20:00
Обзор
Победные новости 496 дня войны: ВСУ за сутки продвинулись на 2 км на Бердянском направлении, а Подмосковье атаковали дрон
19:56
Telegram
В Telegram отреагировали на опасения, что спецслужбы РФ могут следить за пользователями в мессенджере
19:34
Правительство Британии разрешило использовать 2,3 млрд фунтов от продажи Абрамовичем "Челси" только в Украине
19:33
Медведев заявил, что с начала года армию РФ пополнили 185 тыс. контрактников
19:23
Российские ДРГ предприняли неудачные попытки проникнуть через границу Украины на Северском и Слобожанском направлениях, - Генштаб
19:19
Глава генштаба Британии охарактеризовал стратегию украинского контрнаступления
19:12
В Киеве из-за жары вводят ограничения движения грузовиков
19:10
Пригожину вернули 10 млрд рублей, которые изъяли в ходе обысков в Петербурге, - росСМИ
19:05
Под Мариуполем нашли тело 12-летней девочки, которую мог сбить на авто военный РФ
18:58
ООН
Совет ООН по просьбе Пакистана проведет заседание по сожжению Корана в Швеции
18:53
Эксклюзив
Арестовывать меня не имели права, но, похоже, кому-то нужна была картинка, – нардеп Алексеев
18:47
NYT: Путину грозят новые мятежи из-за мягкой реакции на неудачный бунт Пригожина
18:38
Защита близкого к Путину олигарха Фридмана оспаривает санкции ЕС и заявляет, что они разрушили его жизнь
18:32
Эксклюзив
На территории Киевщины в этом году зафиксировали уже около 2 тыс. военных преступлений РФ, - Небитов
18:32
Обновлено
В результате удара РФ по Первомайскому пострадали 43 человека, среди них 12 детей
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV