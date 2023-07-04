Силы обороны ликвидировали состав российских террористов в Макеевке
Сразу несколько источников сообщили о мощных взрывах во временно оккупированной Макеевке – предположительно, взорвался склад боеприпасов российских террористов.
Об этом пишет Управление стратегических коммуникаций ВСУ по телеграммам.
"В результате эффективного огневого влияния подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной состав российских террористов во временно оккупированной Макеевке", - говорится в сообщении.
О нескольких взрывах в Макеевке вечером 4 июля сообщает также о ресурсе донецких боевиков "ДАН".
"В Макеевке произошло несколько взрывов. Над городом поднимаются клубы черного дыма", - отмечают оккупанты.
Другие сепаратистские ресурсы отмечают, что огонь велся из РСЗО из населенного пункта Богатырь, от которого до центра Маковки 76 км.
Также они пишут о взрывах в Донецке. В обоих случаях, по словам сепаратистов, ВСУ применяли HIMARS.
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