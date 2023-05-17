Силы обороны ликвидировали более 200 тысяч российских военных, - Генштаб
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 200 590 военных погибшими, 2748 БПЛА оперативно-тактического уровня и 318 средств ПВО
Об этом сообщили 17 мая в Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 200 590 (+610 за сутки)
- танков ‒ 3771 (+9)
- боевых бронированных машин ‒ 7365 (+17)
- артиллерийских систем – 3166 (+16)
- РСЗО – 562
- средств ПВО – 318 (+2)
- самолетов – 308
- вертолетов – 294
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2748 (+16 )
- крылатых ракет – 982 (+9)
- кораблей/катеров ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 6067 (+19 в сутки)
- специальной техники ‒ 417 (+7)
Данные уточняются.
- 16 мая сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны уничтожили 199 980 российских военных, 3150 артиллерийских систем и 3762 танка.
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