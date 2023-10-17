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Силы обороны имеют частичный успех западнее Вербового в Запорожье, - Генштаб

17 октября, 2023 вторник
07:14
Война с Россией

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции и имеют частичный успех западнее временно оккупированного Вербового Запорожской области

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба за 17 октября.

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения.

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.
  • На Купянском направлении украинские воины отразили около 15 атак врага в районах Синковки и Ивановки Харьковской области и еще 5 атак у Стельмаховки и Надежды Луганской области.
  • На Лиманском направлении Россия наступательных (штурмовых) действий не вела.
  • На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
  • На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Так, за сутки наши воины отбили более 10 атак врага.
  • На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области и еще 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.
  • На Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.
  • В Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают составы и тылы противника.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее Вербового Запорожской области. Украинские воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет Генштаб.

Удары ВСУ по россиянам

В течение суток украинская авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

Обстрелы территории Украины

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 6 вражеских "шахедов". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Всего враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены есть среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Бучки Черниговской области; Первомайское, Песчаное Харьковской области; Северск, Звановка, Спорное, Клещиевка, Новоселовка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Николаевка, Казацкое, Одрадокаменка, Берислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

  • В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам вблизи Луганска и Бердянска.
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