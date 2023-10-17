Силы обороны имеют частичный успех западнее Вербового в Запорожье, - Генштаб

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба за 17 октября.

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

и направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Купянском направлении украинские воины отразили около 15 атак врага в районах Синковки и Ивановки Харьковской области и еще 5 атак у Стельмаховки и Надежды Луганской области.

направлении украинские воины отразили около 15 атак врага в районах Синковки и Ивановки Харьковской области и еще 5 атак у Стельмаховки и Надежды Луганской области. На Лиманском направлении Россия наступательных (штурмовых) действий не вела.

направлении Россия наступательных (штурмовых) действий не вела. На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

направлении украинские защитники отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Так, за сутки наши воины отбили более 10 атак врага.

направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Так, за сутки наши воины отбили более 10 атак врага. На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области и еще 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

и направлениях наши защитники отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области и еще 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области. На Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Роботиного и западнее Вербового Запорожской области. В Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают составы и тылы противника.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее Вербового Запорожской области. Украинские воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет Генштаб.

Удары ВСУ по россиянам

В течение суток украинская авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

Обстрелы территории Украины

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 6 вражеских "шахедов". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Всего враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены есть среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Бучки Черниговской области; Первомайское, Песчаное Харьковской области; Северск, Звановка, Спорное, Клещиевка, Новоселовка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Николаевка, Казацкое, Одрадокаменка, Берислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.