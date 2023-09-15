Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки, - Генштаб
В пятницу, 15 сентября, стало известно о частичном успехе Сил обороны в районе Клещиевки Донецкой области
Об этом говорится в вечерней постройке Генштаба за 15 сентября.
Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины
"В общей сложности враг нанес 54 авиационных ударов и совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения", - пишет Генштаб.
В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны были уничтожены все 17 вражеских "шахедов".
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
- В Северском и Слобожанском направлениях российская армия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Враг нанес авиационные удары в районах Леоновки, Гремячая Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Нововасиловка, Середина-Буда, Водологи, Степное Сумской области и Гатище, Плетеновка, Волчанские Хутора Харьковской области.
- На Купянском направлении РФ нанесла авиационные удары в районах Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противник нанес в районах населенных пунктов Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.
- На лиманском направлении террористы наступательных (штурмовых) действий не вели. Авиаудары получили районы населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. Также в район Богдановки и Нью-Йорке Донецкой области враг нанес авиационные удары. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населённых пунктов, среди которых Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Дружба Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Керамик Донецкой области.
- На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 7 атак врага в районе Марьинки. Россия нанесла авиаудар в районе Красногоровки Донецкой области, где не утихали и артиллерийские и минометные обстрелы. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении вражеские авиационные удары получили районы населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Новомайорское Донецкой области.
- На Запорожском направлении россияне нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Работино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Волшебное, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.
- На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Ольговка, Херсон Херсонской области и Старая Богдановка Николаевской области.
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. По результатам ведения штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Клищиевки Донецкой области", - пишет Генштаб.
В течение суток произошло 17 боевых столкновений
Мобилизация в России
"В связи с катастрофическими потерями оккупантов, с целью доукомплектования вновь сформированной 25 общевойсковой армии РФ, на территории Приморского и Хабаровского краев осуществляются мобилизационные мероприятия местного населения", - рассказали в Генштабе.
В профессионально-технических училищах, техникумах и выпускниках интернатов ведутся активные агитационные мероприятия с привлечением российских военнослужащих новосформированной 25 армии РФ, окончивших указанные учебные заведения.
При поступлении на военную службу оккупационные агитаторы предлагают единовременную выплату в размере 600 тыс. рублей и денежное довольствие от 200 тыс. рублей.
- В ночь с 14 на 15 сентября российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрелов Украины. Утром в Винницкой и Хмельницкой областях прогремели взрывы. В одном из поселков Хмельнитчины обломки сбитого "шахеда" упали на домовладение.
- По данным утренней сводки Генштаба, ВСУ освободили Андреевку. Кроме этого, россияне потеряли в течение суток 470 военных, 13 танков и 28 артсистем.
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