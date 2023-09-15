Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней постройке Генштаба за 15 сентября.

Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины

"В общей сложности враг нанес 54 авиационных ударов и совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения", - пишет Генштаб.

В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны были уничтожены все 17 вражеских "шахедов".

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

и направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. В Северском и Слобожанском направлениях российская армия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Враг нанес авиационные удары в районах Леоновки, Гремячая Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Нововасиловка, Середина-Буда, Водологи, Степное Сумской области и Гатище, Плетеновка, Волчанские Хутора Харьковской области.

и направлениях российская армия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Враг нанес авиационные удары в районах Леоновки, Гремячая Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Нововасиловка, Середина-Буда, Водологи, Степное Сумской области и Гатище, Плетеновка, Волчанские Хутора Харьковской области. На Купянском направлении РФ нанесла авиационные удары в районах Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противник нанес в районах населенных пунктов Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

направлении РФ нанесла авиационные удары в районах Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противник нанес в районах населенных пунктов Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка Харьковской области. На лиманском направлении террористы наступательных (штурмовых) действий не вели. Авиаудары получили районы населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка Донецкой области.

направлении террористы наступательных (штурмовых) действий не вели. Авиаудары получили районы населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. Также в район Богдановки и Нью-Йорке Донецкой области враг нанес авиационные удары. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населённых пунктов, среди которых Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Дружба Донецкой области.

направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. Также в район Богдановки и Нью-Йорке Донецкой области враг нанес авиационные удары. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населённых пунктов, среди которых Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Дружба Донецкой области. На Авдеевском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Керамик Донецкой области.

направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Керамик Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 7 атак врага в районе Марьинки. Россия нанесла авиаудар в районе Красногоровки Донецкой области, где не утихали и артиллерийские и минометные обстрелы. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 7 атак врага в районе Марьинки. Россия нанесла авиаудар в районе Красногоровки Донецкой области, где не утихали и артиллерийские и минометные обстрелы. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области. На Шахтерском направлении вражеские авиационные удары получили районы населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Новомайорское Донецкой области.

направлении вражеские авиационные удары получили районы населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Новомайорское Донецкой области. На Запорожском направлении россияне нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Работино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Волшебное, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

направлении россияне нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Работино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Волшебное, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Ольговка, Херсон Херсонской области и Старая Богдановка Николаевской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. По результатам ведения штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Клищиевки Донецкой области", - пишет Генштаб.

В течение суток произошло 17 боевых столкновений

Мобилизация в России

"В связи с катастрофическими потерями оккупантов, с целью доукомплектования вновь сформированной 25 общевойсковой армии РФ, на территории Приморского и Хабаровского краев осуществляются мобилизационные мероприятия местного населения", - рассказали в Генштабе.

В профессионально-технических училищах, техникумах и выпускниках интернатов ведутся активные агитационные мероприятия с привлечением российских военнослужащих новосформированной 25 армии РФ, окончивших указанные учебные заведения.

При поступлении на военную службу оккупационные агитаторы предлагают единовременную выплату в размере 600 тыс. рублей и денежное довольствие от 200 тыс. рублей.