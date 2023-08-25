Силы обороны имели успех в двух направлениях юга Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, на направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Очеретоватое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлении ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме того, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Идут тяжелые бои.

В свою очередь российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.