Силы обороны имели успех у Роботино, россияне перемещают свои подразделения и войска, - Генштаб
Украинские военные преуспевают в направлении Роботиного Запорожской области, там они закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время бойцы российской армии перемещают свои войска и применяют резервы
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
Украинские военные продолжают вести наступательные операции в Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Они имели успех в направлении Роботиного и закрепляются на достигнутых рубежах.
Кроме этого, ВСУ наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям врага и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.
В то же время, бойцы армии РФ вели безрезультатные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Оккупанты несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Русские осуществляют перемещение подразделений и войск, активно используют резервы.
К тому же, ВСУ продолжают сдерживать враждебное наступление на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещиевки Донецкой области. Идут тяжелые бои.
Бурят в Запорожской области отбирают у жителей имущество
Российские захватчики продолжают активно заниматься мародерством и издеваться над мирным украинским населением временно оккупированных территорий.
В частности, в Токмак Запорожской области прибыли подразделения российских оккупантов из республики Бурятия. Они систематически терроризируют местных жителей, якобы проверяя их на наличие документов на право проживания в собственных домах.
В случае невыявления оккупантами документов на собственность или право проживания у жителя, буряты отбирают все имущество и жилье под видом так называемой конфискации. А также избивают тех граждан, кто выражает недовольство и протест.
- 22 августа в возведении Генштаба отмечалось , что россияне пытались наступать в районе Клещиевки, на фронте произошло до 30 боеприкосновений в сутки. А также за сутки войны Россия потеряла 410 военных, 31 артсистему и 27 боевых бронемашин.
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