Силы обороны имели успех у Роботино, россияне перемещают свои подразделения и войска, - Генштаб

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Украинские военные продолжают вести наступательные операции в Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Они имели успех в направлении Роботиного и закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме этого, ВСУ наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям врага и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

В то же время, бойцы армии РФ вели безрезультатные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Оккупанты несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Русские осуществляют перемещение подразделений и войск, активно используют резервы.

К тому же, ВСУ продолжают сдерживать враждебное наступление на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещиевки Донецкой области. Идут тяжелые бои.

Бурят в Запорожской области отбирают у жителей имущество

Российские захватчики продолжают активно заниматься мародерством и издеваться над мирным украинским населением временно оккупированных территорий.

В частности, в Токмак Запорожской области прибыли подразделения российских оккупантов из республики Бурятия. Они систематически терроризируют местных жителей, якобы проверяя их на наличие документов на право проживания в собственных домах.

В случае невыявления оккупантами документов на собственность или право проживания у жителя, буряты отбирают все имущество и жилье под видом так называемой конфискации. А также избивают тех граждан, кто выражает недовольство и протест.