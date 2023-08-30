Силы обороны имели успех на двух направлениях юга

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.

Силы обороны также продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

На Бахмутском направлении украинские защитники продвигаются к югу от города Бахмут и закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме того, противник вел безуспешные наступательные действия в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. По данным Генштаба, враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

"Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Богдановки, Курдюмовки, Озаряновки Донецкой области. Тяжелые бои продолжаются", - добавляют в сообщении.