Силы обороны имели успех на двух направлениях юга
За сутки 29 августа украинские военные успешно наступали на направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Вербовое
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"На направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.
Силы обороны также продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
На Бахмутском направлении украинские защитники продвигаются к югу от города Бахмут и закрепляются на достигнутых рубежах.
Кроме того, противник вел безуспешные наступательные действия в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. По данным Генштаба, враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.
"Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Богдановки, Курдюмовки, Озаряновки Донецкой области. Тяжелые бои продолжаются", - добавляют в сообщении.
- 29 августа на фронте произошло 35 боевых столкновений. По данным Генштаба, россияне безуспешно вели наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях.
- Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях: украинские защитники сдерживают наступление РФ.
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