Силы обороны имели частичный успех возле Вербового, Клещиевки и Андреевки – ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Представитель Генерального штаба Украины и Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун сообщил, что украинские войска достигли частичного успеха к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова), а также вблизи Клищиевки (5 км к юго-западу от Бахмута) и Андреевки ( 10 км юго-западнее Бахмута).

Российские военные утверждали, что дожди ухудшили видимость на юге Украины, препятствуя операциям российских и украинских разведывательных беспилотников.

Один российский военный утверждал, что почва стала болотистой и препятствует движению транспортных средств, хотя другой военный утверждал, что земля еще не настолько размокла, чтобы препятствовать движению тяжелой техники.

Сообщается, что российские войска начали локализованные наступательные операции к югу от Гуляйполя и, вероятно, реорганизовали Южную группировку сил.

Также 9 октября российские войска провели ограниченную неудачную наступательную операцию на западе Запорожской области. Украинский Генштаб и Штупун сообщили, что украинские войска отразили наступление России севернее Новопрокоповки.

Украинский военный обозреватель сообщил, что российские 1152-й и 1441-й мотострелковые полки, оборонявшиеся на рубеже Новопрокоповка-Вербовое и после интенсивных боев снизили свою боеспособность, сменили 1429-й и 1430-й мотострелковые полки.