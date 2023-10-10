Силы обороны имели частичный успех возле Вербового, Клещиевки и Андреевки – ISW
9 октября украинские войска продолжали контрнаступательные операции и продвинулись на западе Запорожской области возле Вербового и Клищиевки и Андреевки.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Представитель Генерального штаба Украины и Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун сообщил, что украинские войска достигли частичного успеха к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова), а также вблизи Клищиевки (5 км к юго-западу от Бахмута) и Андреевки ( 10 км юго-западнее Бахмута).
Российские военные утверждали, что дожди ухудшили видимость на юге Украины, препятствуя операциям российских и украинских разведывательных беспилотников.
Один российский военный утверждал, что почва стала болотистой и препятствует движению транспортных средств, хотя другой военный утверждал, что земля еще не настолько размокла, чтобы препятствовать движению тяжелой техники.
Сообщается, что российские войска начали локализованные наступательные операции к югу от Гуляйполя и, вероятно, реорганизовали Южную группировку сил.
Также 9 октября российские войска провели ограниченную неудачную наступательную операцию на западе Запорожской области. Украинский Генштаб и Штупун сообщили, что украинские войска отразили наступление России севернее Новопрокоповки.
Украинский военный обозреватель сообщил, что российские 1152-й и 1441-й мотострелковые полки, оборонявшиеся на рубеже Новопрокоповка-Вербовое и после интенсивных боев снизили свою боеспособность, сменили 1429-й и 1430-й мотострелковые полки.
- В вечернем своде генштаб ВСУ заявил , что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
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