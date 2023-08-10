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Силы обороны имели частичный успех вблизи Урожайного и Старомайорского, закрепляются недалеко от Бахмута

10 августа, 2023 четверг
09:10
Война с Россией

Украинские воины ведут наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Имели успех вблизи Урожайного и юго-восточнее Старомайорского

Об этом сообщает Медийная площадка Сил обороны со ссылкой на спикера Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в заявлении.

Сообщается, что наши защитники продолжают наступление южнее города Бахмут.

Также украинские воины держат оборону на Купянском и Лиманском направлениях. Противник не имел успеха в своих наступательных действиях северо-восточнее Дружбы, не смог вернуть свое утраченное положение в окрестностях Клещиевки.

Российские войска не смогли прорваться к позициям Сил обороны Украины в районе Новокалинового, Авдеевки, Победы, Новомихайловки. Они понесли потери в людях, вооружении и технике.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня украинские бойцы вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закреплялись на достигнутых позициях. ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а в других направлениях отражали атаки противника.

27 июля стало известно, что украинские воиныосвободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории, на Бахмутском направлении – еще около 37 кв. км.

2 августа Силы обороны выбили российских оккупантов с позиций возле Авдеевки в Донецкой области. ВСУ продолжают сдерживать наступление РФ на Купянском и Лиманском направлениях.

Командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега рассказал , что на оккупированных территориях россияне обустроили многоэшелонированную систему инженерных заграждений, состоящую из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая с достаточно большой плотностью. Это вызывает сложность для сил обороны в ведении наступательных действий на южном направлении.

На фронте в течение 5 августа между Силами обороны Украины и российским войском произошло 30 боеприкосновений, а россияне потеряли 590 военных, 5 танков и реактивную систему залпового огня.

6 августа Буданов оценил контрнаступление ВСУ: продвижение военных на Бахмутском направлении происходит чуть быстрее, чем на юге.

На 9 августа известно, что украинские Силы обороны деоккупировали более 40 тысяч квадратных километров нашей земли от российских захватчиков с 24 февраля 2022 года.

російська армія
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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