Об этом Залужный заявил в телеграме.

"Обменялись оценками стратегической обстановки с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Обсудили наши потребности в вооружении и технике", - говорится в сообщении.

Кроме того, верховный главнокомандующий также добавил, что украинские Силы обороны прилагают все усилия для стабилизации ситуации на востоке Украины.

"Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы", - сказал он.

3 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал руководителю объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о необходимости в ПВО.

13 декабря госдеп США прокомментировал возможность предоставить систему Patriot Украине, назвав поставки средств ПВО приоритетом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb