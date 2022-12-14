"Силы обороны готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы": Залужный обсудил ситуацию в Украине с генералом Каволи
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что ВСУ готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы
Об этом Залужный заявил в телеграме.
"Обменялись оценками стратегической обстановки с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Обсудили наши потребности в вооружении и технике", - говорится в сообщении.
Кроме того, верховный главнокомандующий также добавил, что украинские Силы обороны прилагают все усилия для стабилизации ситуации на востоке Украины.
"Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы", - сказал он.
- 3 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал руководителю объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о необходимости в ПВО.
- 13 декабря госдеп США прокомментировал возможность предоставить систему Patriot Украине, назвав поставки средств ПВО приоритетом.
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