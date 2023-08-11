Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Силы обороны форсировали реку Мокрые Ялы и продвинулись на окраине Урожайного, - ISW

Силы обороны форсировали реку Мокрые Ялы и продвинулись на окраине Урожайного, - ISW

11 августа, 2023 пятница
05:58
Война с Россией

Украинские войска продолжают наступательные действия по меньшей мере на трех направлениях и продвинулись к окраинам поселка Урожайного Донецкой области

Об этом пишет Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта и 10 августа продвинулись в районе административной границы Запорожской и Донецкой областей.

В частности, геолокационные кадры, опубликованные 10 августа, показывают, что Силы обороны форсировали реку Мокрые Ялы и продвинулись на восток к юго-западной окраине Урожайного на границе Запорожской и Донецкой областей.

В ISW отметили, что в Генштабе Украины также сообщали , что ВСУ достигли частичных успехов в направлении Урожайного и к югу и юго-востоку от Старомайорского.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня украинские бойцы вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

27 июля стало известно, что украинские воины освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории, на Бахмутском направлении – еще около 37 кв. км.

Командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега рассказал , что на оккупированных территориях россияне обустроили многоэшелонированную систему инженерных ограждений, состоящую из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая с большой плотностью. Это вызывает сложность для Сил обороны в ведении наступательных действий на южном направлении.

На 9 августа известно, что украинские Силы обороны деоккупировали более 40 тыс. кв. км территории от российских захватчиков с 24 февраля 2022 года.

Донбасс
военные силы Украины
Донетчина
Запорожская область
Волноваха
наступление ВСУ
Читайте также:
Волинська трагедія, Польща
8 августа, 2023 вторник
Польша выставляет условия членства Украины в ЕС. Россия наблюдает "охлаждение отношений", - Oko.press
Путін
9 августа, 2023 среда
Путин предложил не сообщать Совету Европы о введении военного положения в России
Андрій Загороднюк (в центрі)
9 августа, 2023 среда
Россия объявила в розыск эксминистра обороны Загороднюка и двух генералов ВСУ
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.91
    Покупка 36.91
    Продажа 37.64
  • EUR
    Покупка 40.73
    Продажа 41.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
11 августа
06:58
Джо Байден
Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия"
06:54
Силы обороны сдерживают наступление РФ на Купянском, Марьинском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ
06:25
Луческу раскритиковал Ярмоленко после поражения "Динамо" от "Ариса"
05:30
Обновлено
На Гавайях бушуют масштабные лесные пожары: погибли по меньшей мере 36 человек
01:43
"Арис" - "Динамо": фаны греческого клуба вывесили оскорбительный баннер против героев "Азова"
01:24
Пчеловод НАТО провел семинар по сбору меда в штаб-квартире Североатлантического союза
01:19
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 августа
01:03
Правительство решило ликвидировать Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах
00:48
Virgin Galactic совершила первый туристический полет в космос
00:32
Суд обязал монастырь УПЦ МП вернуть заповеднику 79 объектов Нижней Лавры
00:10
В Роттердаме обнаружили рекордную партию кокаина на 600 млн евро
00:02
Эксклюзив
После атаки дронов РФ больше не контролирует Черное море, - Климкин
2023, четверг
10 августа
23:55
"Это совершенно недопустимо": в ООН отреагировали на ракетный удар россиян по гостинице в Запорожье
23:52
Украина нуждается в большем количестве оружии для более решительного контрнаступления, - Дуда
23:35
Байден просит Конгресс выделить дополнительно более $13 млрд в помощь Украине
23:17
Аналитика
Сергей Згурец
РФ пытается ослабить давление со стороны ВСУ вокруг Бахмута и на юге. Колонка Сергея Згурца
23:16
Обновлено
Лига конференций: "Динамо" в первом матче квалификации минимально уступило греческому "Арису"
23:14
"Арис" – "Динамо" 1:0: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
22:55
В РФ из-за дефицита чипов возвращаются к изготовлению ракет советских образцов, - BBC
22:42
Обновлено
РФ ударила по Запорожью ракетой "Искандер-К": погиб человек, количество раненых возросло до 16
22:16
Расследование ZN.UA: Минобороны вместо зимней одежды купило у Турции летнюю, которая между таможнями подорожала втрое
21:52
Обновлено
"Днепр-1" уступил чешской "Славии" в первом матче квалификации Лиги Европы
21:34
Во время рейда на левобережье Херсонщины украинские спецназовцы похитили майора армии РФ, - Bild
21:25
Эксклюзив
Павел Климкин
Политических и эмоциональных предпосылок для переговоров с РФ нет, - Климкин
20:53
"Эмми" перенесли из-за забастовок актеров и сценаристов
20:49
Вагнеровцы имитируют прибытие на границу с Польшей, чтобы растянуть польские войска, - Центр нацсопротивления
20:16
Анатолий Трубин
Голкипер сборной Украины Трубин перешел из "Шахтера" в "Бенфику"
20:05
Духовная независимость, Формула мира и возвращение детей: Зеленский встретился с представителем Патриарха Варфоломея
20:03
OPINION
Барби компенсировала нарциссизм женщин
19:48
С 11 августа временно прекращен доступ к нижней части Киево-Печерской лавры
19:40
Генштаб: за сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений, ВСУ уничтожили станцию РЭБ и узел связи россиян
19:35
В Запорожье в результате удара РФ 9 августа погибли две девушки-музыкантки, дочери нацгвардейцев
19:31
Эксклюзив
Глава Ривненской ОВА: Наша задача – укреплять границу, это 229 км зоны ответственности области
19:13
Рада поддержала законопроект о соответствии государства стандартам НАТО и ЕС
19:00
Обзор
Победные новости 533-го дня войны: ночные взрывы в Москве и новая партия оружия от Эстонии для ВСУ
18:47
В Rheinmetall заявили, что Германии требуются дополнительные €350 млрд для модернизации армии
18:16
Обновлено
Конкурент украинца Лунина в "Реале" Куртуа выбыл до конца года
18:04
Попытки компенсировать недостаточный сон в выходные не улучшают здоровье сердца, – исследование
18:02
OPINION
В Московии стертое разделение на "свое" и "чужое"
17:59
Птичка со здания и еще 583 лота: Илон Маск выставил на аукцион памятные вещи Twitter после ребрендинга соцсети
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV