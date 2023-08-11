Об этом пишет Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта и 10 августа продвинулись в районе административной границы Запорожской и Донецкой областей.

В частности, геолокационные кадры, опубликованные 10 августа, показывают, что Силы обороны форсировали реку Мокрые Ялы и продвинулись на восток к юго-западной окраине Урожайного на границе Запорожской и Донецкой областей.

В ISW отметили, что в Генштабе Украины также сообщали , что ВСУ достигли частичных успехов в направлении Урожайного и к югу и юго-востоку от Старомайорского.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня украинские бойцы вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

27 июля стало известно, что украинские воины освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории, на Бахмутском направлении – еще около 37 кв. км.

Командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега рассказал , что на оккупированных территориях россияне обустроили многоэшелонированную систему инженерных ограждений, состоящую из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая с большой плотностью. Это вызывает сложность для Сил обороны в ведении наступательных действий на южном направлении.

На 9 августа известно, что украинские Силы обороны деоккупировали более 40 тыс. кв. км территории от российских захватчиков с 24 февраля 2022 года.