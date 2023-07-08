Об этом докладывает Институт изучения войны.

"Геолокационные данные, опубликованные 6 июля, указывают на то, что украинские силы достигли тактически значительных успехов вблизи Ягодного (2 км к северу от Бахмута)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в отчете напомнили, что Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы провели наступательные операции к северу и югу от Бахмута, а командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские войска установили контроль над ранее утраченными позициями в районе Бахмута.

Также представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха в районе Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута). Также продолжают наступательные операции на западе Запорожской области и вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.

Отмечается, что министерство обороны России и другие российские источники утверждали, что украинские войска вели наступательные действия на Кременском направлении вдоль админграницы Харьковской и Луганской областей.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у межи Донецкой и Запорожской областей. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

Специалисты Института изучения войны считают , что российские военные, вероятно, стягивают под Бахмут дополнительные силы с других направлений в ответ на украинские наступательные операции в этом районе.

3 июля Анна Маляр проинформировала, что за прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что на днях под Бахмутом ВСУ выбили противника из посадок, которые были вплотную к Клещиевке, - на ключевых опорных пунктах оборона россиян посыпалась.

4 июля сообщалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз.