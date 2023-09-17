Силы обороны держат инициативу на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях - Генштаб
На утро воскресенья, 17 сентября, Силы обороны Украины продолжают вести оборону на востоке и юге Украины, наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. На востоке ВСУ держат инициативу
Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Украины.
Так, за прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений.
В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили 13 атак противника в районе Клищиевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Курдюмовки и Андреевки Донецкой области. По результатам ведения наступательных (штурмовых) действий Силы обороны преуспевают в районе Клищиевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 11 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Северного, Ровнополья Донецкой области и Новодаровки Запорожской области завершились для окупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.
В то же время на Авдеевском , Марьинском и Шахтерском направлениях силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.
На Мелитопольском направлении наши воины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.
Враг совершил более 30 обстрелов из РСЗО по Украине
Кроме того, россияне нанесли 8 ракетных и 57 авиационных ударов по позициям наших войск и населенным пунктам. Также от циничных ракетных ударов пострадало мирное население города Харьков. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 15 частных жилых домов, разрушены лицей и другая гражданская инфраструктура.
Авиационные удары получили населенные пункты Степок Сумской области; Малая Волчья, Плетеневка, Синьковка, Копанки Харьковской области; Новоегоровка, Невское Луганской области; Серебрянка, Спорное, Клещиевка, Авдеевка, Северное, Красногоровка, Пречистовка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Светлая Долина, Малая Токмачка, Орехов и Роботино Запорожской области.
Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
ВСУ дважды ударили по пунктам управления россиян
Также в течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск также поражены 3 зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1" и 5 артиллерийских средств противника.
- На вечер субботы, 16 сентября, украинские войска имели успехи в районе Клищиевки Донецкой области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.39
- EUR Покупка 40.32Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное