Силы обороны держат господствующие высоты под Бахмутом, но продвижение приостановили, - Маляр
Силы обороны крепко держат господствующие высоты на севере и юге от Бахмута, в то же время продвижение приостановили с целью выполнения других задач
Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в telegram.
По ее словам, на Бахмутском направлении враг безрезультатно наступал, но в целом наступательная активность снижена. Россияне сделали ставку на нанесение авиационных ударов и интенсивных артиллерийских обстрелов.
"Вчера и сегодня там нет активных боев - ни в городе, ни на флангах. Враг же активно обстреливает окраины города и подступы к нему", - отметила Маляр.
Кроме этого, она также отметила, что украинская сторона крепко держит "занятые ранее господствующие высоты на севере и юге от Бахмута. В то же время продвижение вчера и сегодня приостановлено с целью выполнения других задач".
Снижение наступательной активности врага обусловлено тем, что производится замена и перегруппировка войск. Враг пытается усилить собственные возможности, подчеркнула Маляр.
Позже она добавила: "Наши войска контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет".
- 27 мая Институт изучения войны констатировал, что украинские военные фактически перехватили инициативу в боях вокруг Бахмута.
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