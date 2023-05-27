Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в telegram.

По ее словам, на Бахмутском направлении враг безрезультатно наступал, но в целом наступательная активность снижена. Россияне сделали ставку на нанесение авиационных ударов и интенсивных артиллерийских обстрелов.

"Вчера и сегодня там нет активных боев - ни в городе, ни на флангах. Враг же активно обстреливает окраины города и подступы к нему", - отметила Маляр.

Кроме этого, она также отметила, что украинская сторона крепко держит "занятые ранее господствующие высоты на севере и юге от Бахмута. В то же время продвижение вчера и сегодня приостановлено с целью выполнения других задач".

Снижение наступательной активности врага обусловлено тем, что производится замена и перегруппировка войск. Враг пытается усилить собственные возможности, подчеркнула Маляр.

Позже она добавила: "Наши войска контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет".