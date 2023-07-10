Силы обороны держат Бахмут под огневым контролем, - Сырский
Враг находится в ловушке и несет потери, город Бахмут под огненным контролем украинских Сил обороны
Об этом сообщает командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
"Враг находится в ловушке, город берется под огневой контроль Сил обороны. Аэроразведкой обнаружена позиция россиян с ПТУРом", - написал военный.
Сообщается, что украинские бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады отработали и уничтожили врага в Бахмуте.
"Работа продолжается. На Бахмутском направлении враг выбивается с позиций", - добавил Сырский.
Также заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что уже несколько дней воины держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение россиян по городу.
"Это стало возможным благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута", - считает Маляр.
Что известно об украинском контрнаступлении
4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.
24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.
Утром 3 июля Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий.
4 июля сообщалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.
В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.
7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз.
Украинские военные 7 июля добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.
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