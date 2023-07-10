Об этом сообщает командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

"Враг находится в ловушке, город берется под огневой контроль Сил обороны. Аэроразведкой обнаружена позиция россиян с ПТУРом", - написал военный.

Сообщается, что украинские бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады отработали и уничтожили врага в Бахмуте.

"Работа продолжается. На Бахмутском направлении враг выбивается с позиций", - добавил Сырский.

Также заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что уже несколько дней воины держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение россиян по городу.

"Это стало возможным благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута", - считает Маляр.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий.

4 июля сообщалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз.

Украинские военные 7 июля добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.