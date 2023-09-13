Силы обороны анонсировали продление "жаркого" сезона в Крыму для оккупантов
Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что последние события в Крыму являются одним из элементов крупной и мощной операции Вооруженных Сил Украины
Об этом она заявила в эфире телеканала "Еспресо"
"Следует понимать главное - информация о работе Сил обороны должна быть дозированной. Довольно много хороших новостей было после этой ночи, связанных с целями, пораженными в Севастополе. Сейчас идет доразведка и сбор информации о влиянии атаки. На Крымском полуострове довольно беспокойно. Мы же в свою очередь, несмотря на то, что погода сейчас характеризуется прохладными ночами, обещаем продолжение "жаркого сезона" для оккупантов в Крыму", - заявила Гуменюк.
Капитан первого ранга подчеркнула, что оккупанты будут пытаться усилить противовоздушную оборону стратегических объектов в Крыму.
"Понятно, что после последних событий оккупанты будут пытаться усилить противовоздушную оборону на территории оккупированного Крыма. Особенно это касается объектов, которые для них стратегически важны. Также они полностью осознают уровень опасности, который мы способны обеспечить и поэтому будут пытаться ответить на наши действия. Мы же ко всему готовы. Хочу отметить, что события в последнее время являются одним из элементов крупной и мощной операции", - добавила она.
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