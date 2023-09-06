Силы обороны активно применяют кассетные снаряды и компенсируют недостаток других боепипасов. Колонка Сергея Згурца

Положение на фронте

За минувшие сутки, по данным Генштаба , уничтожили более 600 врагов и 36 единиц артиллерии РФ. Это высокие показатели и признак того, что ВСУ активно проводят контрбатарейную борьбу и наносят точные удары по целям противника. На фоне этого была интересна публикация в The Economist, в которой на основании анализа тепловых аномалий на спутниковых снимках сочли, что за последние недели украинская артиллерия наносила вчетверо больше ударов на отдельных участках фронта, чем враг. Это положительно, но требуются гарантированные поставки боеприпасов, потребность в которых колоссальна. Сегодня, наконец, Европейское оборонное агентство подписало первые соглашения с европейскими производителями о совместной закупке артбоеприпасов для Украины. Речь идет о 155 мм. Объемы неизвестны, но за год должны произвести 1 млн. снарядов. Надеемся, что успеют, ведь раньше еврокомпании за год производили всего 300 тыс. боеприпасов. США производят 20,9 тыс. снарядов в месяц и планируют выйти на 90 тыс. в месяц только в 2025 году. Это темпы, с которыми мы сейчас тратим боеприпасы. Ограничения боеприпасов компенсируют преимущественно благодаря кассетным снарядам, которые мы активно используем в обороне и наступлении. Генштаб сообщил, что Силы обороны продолжают наступать в направлении Роботино – Новопрокоповка и действуют возле Вербового. Также давят на Бердянском направлении, где совершили несколько мощных атак на врага в Новодонецком и Новомайорском. Есть подтвержденные изменения на линии фронта в нашу пользу возле Васильевки, где ВСУ наступали в направлении Пятихаток и Каменского. Что касается обороны, то вспомню заявление Сырского о том, что украинские войска должны обеспечить на востоке активную оборону, не допустить потери позиций на Купянском и Лиманском направлениях, где РФ завершает готовить новые штурмовые отряды, заменяет часть войск на 25-ю армию, которую опрокидывает в Украину, чтобы еще раз попытаться взять реванш после недавнего наступления. Также продолжаются ожесточенные бои на Бахмутском направлении, где РФ, несмотря на потери, пытается удержать позиции.

Ситуация под Бахмутом

Командир расчета БПЛА "Нахтигаль" роты "Крылья" 3-й штурмовой бригады, военнослужащий ВСУ с позывным Кум рассказал, что мы продвигаемся понемногу вперед потом и кровью. Его подразделение выполняет разведку, доразведку, контрбатарейную борьбу, корректирует артиллерию и уничтожает врага. На Бахмутском направлении "Нахтигаль" с начала января 2023 года почти ежедневно поражает артиллерией личный состав, танки и другое вооружение РФ. За один день уничтожили четыре танка врага, корректировали HIMARS по самоходной артустановке "Тюльпан", стреляющей из 240 калибра. Также один из самых памятных моментов – авиаудар по узлу связи в Бахмуте. Тогда еще ранили русского писателя Алексея Шорохова. Все зависит от того, насколько быстро военные находят цель. Как только это происходит, координаты передают штабу, а через 3 - 4 минуты артиллерия готова открывать огонь. Подразделение "Кума" недавно получило кассетные боеприпасы, которые использует по скоплению из 20 - 30 окупантов. Если враг на открытой территории это очень эффективное оружие. Подразделение показало эффективность с января, количество экипажей растет, поэтому нужна новая техника. БПЛА "Аист-100", на который собирают средства, - это украинская разработка 2023 года, имеющая очень качественный цифровой оптический модуль (и ночной, и дневной), устойчивая к развитой враждебной РЭБ, а по цене оптимальная на рынке. Россияне в одном районе могут применять 10 – 15 дронов, а мы – 2 – 3. Особенно не хватает разведывательных БПЛА.

Закупка бронежилетов для ВСУ

Война будет продолжительной, на фронте нужны и средства поражения, униформа, бронежилеты. Кадровые изменения в Минобороны и согласие Рады по назначению Рустема Умерова, надеемся, ускорят изменения подходов к оборонным закупкам. Некоторые вещи в закупках продовольствия, одностроев, курток сейчас в центре внимания. Удивительно, что в министерстве нет ни одного заместителя по закупкам, ведь после увольнения Шаповалова никто не захотел занять этот пост. В настоящее время эти функции выполняет Денис Шарапов. Надеюсь, эти вещи подкорректируют. Директор Харьковского завода средств индивидуальной защиты Юрий Федоров отметил, что ситуация стандартна почти во всем обеспечении армии. Условно, коллективный Залужный решил, что нужно на 1 сентября определенное количество бронежилетов, рассказал Резникову. Тогда оказывается, что Минобороны не может закупить их, если парламент не предоставил финансирование. Оно ждет средств и объявляет тендер. Когда его объявляют, до той даты, о которой просил Залужный, может оставаться одно - двое суток.

Офицеры не хотят брать личную ответственность за перенос сроков снабжения. Компании знают о планируемых закупках, контрактуют материалы, освобождают производственные помещения, а, видя тендер, понимают, что не успеют поставить, однако сознательно нарушают сроки, чтобы не обанкротиться. Есть советские стандарты, которые сейчас используют ВСУ. Это касается внепрепятственной деформации плит и баллистических пакетов, когда брезент выдержал пулю, но бронепакет промялся и может поломать ребра. В Украине стандарт предусматривает травму не более 25 мм, в НАТО - 44 мм. Это огромный вопрос преимущественно в полевой медицине. У НАТО нет таких войн как российско-украинская. О такой быстрой полевой медицине мы можем только мечтать. Поэтому по украинским стандартам, деформация должна быть значительно меньше, чем в Альянсе, ведь нет возможности так быстро реабилитировать бойцов после попадания. Бронежилет должен быть более надежным. В украинских стандартах предусмотрены все испытания западных стран: температура, намокание. Наш бронежилет взял лучшее из обоих стандартов. Промышленные европейские и мировые гиганты не готовы отдельно выполнять требования Украины. Они имеют серийное производство и не собираются улучшать свои изделия по нашим стандартам. Однако три компании сделали это и получили разрешения на поставки в Минобороны. Бронежилеты отличаются друг от друга по цене. У нас война не пуль, а обломков, поэтому нужна большая площадь противообломочной защиты, которая является самой дорогой. Также производят бронежилеты только с керамическими плитами 6-го класса защиты, то есть он не может стоить 10 – 30 тыс. грн, ведь все технологии должны быть имплементированы в наши бронежилеты. Они защищают и грудь, и спину, бока, плечи, бедра, шею, разгрузочный пояс. Это не может не влиять на стоимость.