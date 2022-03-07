Силы безопасности УЗ задержали двух проводников, требовавших по 1500 грн за проезд в эвакуационных поездах

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин в Telegram , информирует Еспресо.TV.

Глава УЗ отмечает, что силами внутренней службы безопасности удалось поймать двух проводников Равнистова К.Е. и Песчанского И.М. на получении с беженцев платы за проезд в размере 1500 грн с мужчины в поезде №36 Одесса – Перемышль. Проводники уже уволены, материалы передаем в правоохранительные органы.

"Я уже несколько дней слышал о схожих единичных случаях в разных городах. Но они не подтверждались. Это первый подтвержденный и раскрытый. Я знаю железнодорожников — это единичные случаи, но они бросают тень на всех героев, которые вывозят людей из-под обстрелов", – написал Александр Камышин.

В то же время, он просит не провоцировать железнодорожников взятками за место в поезде, ведь Укрзализныця пытается забирать всех пассажиров с ключевых вокзалов. Также передавать информацию о фактах вымогательства денег или попытки подкупа проводников по телефону 0800503111 или через чат-бот УЗ в любом мессенджере.

Напомним, "Укрзализныця" ежедневно организует эвакуационные рейсы из городов центральной, восточной и южной Украины на запад. Для украинских беженцев они бесплатны.

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