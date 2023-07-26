"Силы Безопасности и Обороны Украины": Укрпочта запустила в продажу новую серию марок
В среду, 26 июля, в отделениях Укрпочты запустили продажу новой серии марок, посвященной украинским военным. Также приобрести набор можно онлайн на сайте Укрпочты
Об этом на своей странице в Telegram сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.
"Как обещали, запустили в продажу в наших отделениях и онлайн финальную марку в серии "Силы Безопасности и Обороны Украины" - Служба Безопасности Украины. Все фотографии по погашению по всей стране после обеда, а всем хорошего дня и ждем Вас у нас!", – написал он.
Отмечается, что новый почтовый выпуск посвящен защитникам и защитницам Украины, а также отдавшим свою жизнь, защищая суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
Почтовая марка "Слава Силам обороны и безопасности Украины! Служба безопасности Украины" продолжает выпуск "Слава Вооруженным Силам Украины!", который Укрпочта представила в 2022 году.
"Служба безопасности вносит значительный вклад в будущую победу Украины не только в системной борьбе с внутренним врагом, но и защищая страну в самых горячих точках на фронте. Спецслужба разоблачает и задерживает вражеские диверсионно-разведывательные группы, российских агентов, шпионов, корректировщиков огня. кибератаки и расследует военные преступления оккупантов", - говорится в описании новой серии марок.
Автором почтового выпуска стал украинский художник Александр Охапкин.
В набор входит лист "Служба безопасности Украины" серии "Слава Силам обороны и безопасности Украины!", конверт и карточка "Служба безопасности Украины".
Фото: Игорь Смелянский
Фото: Игорь Смелянский
- В июне Укрпочта получила три награды ежегодной международной отраслевой премии World Post and Parcel Award сразу в трех категориях.
- 24 июля легендарная украинская марка "Русский военный корабель, иди…!", которую Укрпочта презентовала 12 апреля 2022 года, завоевала главный приз международной филателистической художественной премии "Азиаго".
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