Об этом на своей странице в Telegram сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

"Как обещали, запустили в продажу в наших отделениях и онлайн финальную марку в серии "Силы Безопасности и Обороны Украины" - Служба Безопасности Украины. Все фотографии по погашению по всей стране после обеда, а всем хорошего дня и ждем Вас у нас!", – написал он.

Отмечается, что новый почтовый выпуск посвящен защитникам и защитницам Украины, а также отдавшим свою жизнь, защищая суверенитет и территориальную целостность нашего государства.



Почтовая марка "Слава Силам обороны и безопасности Украины! Служба безопасности Украины" продолжает выпуск "Слава Вооруженным Силам Украины!", который Укрпочта представила в 2022 году.

"Служба безопасности вносит значительный вклад в будущую победу Украины не только в системной борьбе с внутренним врагом, но и защищая страну в самых горячих точках на фронте. Спецслужба разоблачает и задерживает вражеские диверсионно-разведывательные группы, российских агентов, шпионов, корректировщиков огня. кибератаки и расследует военные преступления оккупантов", - говорится в описании новой серии марок.

Автором почтового выпуска стал украинский художник Александр Охапкин.

В набор входит лист "Служба безопасности Украины" серии "Слава Силам обороны и безопасности Украины!", конверт и карточка "Служба безопасности Украины".

Фото: Игорь Смелянский

Фото: Игорь Смелянский