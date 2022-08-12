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Силы безопасности и обороны Украины призвали мир не допустить судилища над защитниками Мариуполя

12 августа, 2022 пятница
15:21
война с Россией

Силы безопасности и обороны Украины сделали совместное заявление по поводу пленных защитников Мариуполя, они требуют немедленно направить представителей ООН, Международного комитета Красного Креста в места, где удерживают украинских военнопленных

Совместное заявление опубликовали в Минобороны Украины.

Там отметили, что операция по спасению 2,5 тыс. защитников Мариуполя была единственным возможным вариантом, чтобы сохранить жизнь украинским военным.

"Альтернативы вроде экстракшн не было, стоял выбор: операция по спасению или гибель на Азовстали прежде всего тяжелораненых, ведь запасы необходимых медикаментов заканчивались. Именно тяжелораненых нам удалось спасти первыми во время обмена в июне: 144 человека, из которых 95 – защитники Мариуполя, уже вернули. Большинство из них имеют тяжелые ранения. По состоянию на данный момент они получили необходимую медицинскую помощь и реабилитацию", - пишут военные.

Также в совместном заявлении подчеркнули, что все государственные институты работают над тем, чтобы вернуть Героев Мариуполя и всех находящихся в плену врага украинцев.

"Координационный штаб по обращению с военнопленными продолжает работать 24/7 для освобождения украинских Защитников и Защитниц из плена, розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. В то же время мы поддерживаем связь с семьями пленных военнослужащих и выполняем обязательства по их социальной защите", - добавляют военные.

Однако, как отмечают наши военные, РФ не придерживается обязательств, пренебрегает договоренностями, не признает международные нормы и правила ведения войны.

"Учитывая это, вопрос обмена пленными сложный и чувствительный. Со своей стороны Украина постоянно усиливает публичную коммуникацию с нашими партнерами, обращается к международным организациям и мировым лидерам, привлекает внимание мира к действиям, которые производит враг с украинскими военными, которые находятся в плену. Мы призываем весь цивилизованный мир не допустить анонсированного палачами судилища в Мариуполе над украинскими Защитниками и Защитницами. Требуем немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста в места, в которых содержатся украинские военнопленные, прежде всего - в Оленовку", - говорится в совместном заявлении силовых ведомств.

  • Напомним, телеканал CNN опубликовал расследование об обстреле колонии в Оленовке на территории самопровозглашенной "ДНР", где содержались украинские пленные, в том числе бойцы полка "Азов". Расследователи выяснили, что пожар в бараке был вызван применением термобарического оружия – боеприпаса, который распыляет в воздухе специальный аэрозоль, который затем поджигается и детонирует.
  • Мэр Мариуполя заявил , что российские оккупанты, вероятно, проведут показательный суд над защитниками Мариуполя на День Независимости Украины.

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