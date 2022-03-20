"Сільпо" закрывает 34 супермаркета в Киеве и нескольких областях из-за военных действий

Об этом пишет "Экономическая правда".

"В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины", – объяснила свое решение компания.



Fozzy Group добавила, что на этих территориях продолжат работу другие 112 супермаркетов. Список действующих магазинов – по ссылке.



Закрываются супермаркеты в Киеве (Антоновича, 165, Булгакова, 11, Вышгородская, 21, Героев Сталинграда пр-т, 8А, Дорогожицкая, 2, Жилянская, 107, Западинская, 15А, Коновальца, 26А, Магнитогорская, 1 пр-т, 43/2, Милославская, 10А, Минский пр-т, 4А, Оболонский пр-т, 1Б, Оболонский пр-т, 36Б, Оленивская, 3, Воздухофлотский пр-т, 66, Радужная, 8 (закрыт с 20/03), Сагайдачного, 41, Скляренко, 17, Срибнокильская, 3Г, Чоколовский б-р, 8, Шептицкого, 4А).



В Киевской области "Сільпо" не будут работать в Борисполе (Киевский шлях, 67), Броварах (Киевская, 156), Василькове (Грушевского, 19), Вите-Почтовой (Звенигородская, 200Д), Славутичи (Привокзальная, 5), Софиевской Борщаговке ( Киевская, 1/102 и Небесной сотни пр-т, 24/83), Фастовые (Соборная, 42).



Кроме того, с 21 марта закрывают двери "Сільпо" в Житомирской области – Малин (Грушевского, 43), Черниговской – в Чернигове (Защитников, 9) и Остере (Хмельницкого, 54).



Напомним, Гетманцев предлагает изымать имущество дельцов, завышающих цены на жилье и транспорт.



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