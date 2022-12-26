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Главная война с Россией "Силой и дипломатией": Буданов рассказал, как Украина будет возвращать оккупированный Крым

"Силой и дипломатией": Буданов рассказал, как Украина будет возвращать оккупированный Крым

26 декабря, 2022 понедельник
07:41
война с Россией

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина будет освобождать оккупированный РФ Крым с помощью оружия и дипломатии

Об этом Буданов рассказал в интервью LIGA.net.

По словам руководителя ГУР, он не обращает внимания на предупреждения западных аналитиков об опасности освобождения Крыма военным путем, поскольку освободить оккупированный полуостров исключительно дипломатическим путем будет невозможно.

"Мне не интересно слушать мнение каких-то людей, которые не отражают позицию украинского народа. У меня противоположное мнение. Мы вернем назад все утраченные территории. Украина является страной, признанной в границах 1991 года. Кто с этим не соглашается – не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН", - сказал Буданов.

Он подчеркнул, что Крым будет возвращен комбинированным путем.

"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", - подчеркнул Буданов.

  • 17 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что Украина готова воевать за оккупированный россиянами Крым.

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Крым
оккупированные территории
Военные новости
Кирилл Буданов
деоккупация Украины
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