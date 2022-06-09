Силовой разгон студентов с Майдана в 2013 году: ГБР позволило провести спецрасследование в отношении экс-заместителя главы СНБО Сивковича
ГБР дало разрешение на спецрасследование в отношении экс-заместителя главы СНБО Владимира Сивковича, который организовал разгон студентов на Майдане 30 ноября 2013 года
Об этом сообщило ГБР в телеграмме .
"ГБР осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по подозрению Владимира Сивковича в незаконном препятствии проведению акций протеста во время Революции Достоинства. Специальное досудебное расследование позволит заочно направить обвинительный акт в суд", - говорится в заявлении.
Владимир Сивкович был организатором силового разгона протестующих на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 года. Для этого он сговорился с экс-главой КГГА и повлиял на начальника ГУ МВД в его кабинете.
Правоохранители отмечают, что чиновник уговорил правоохранителя приказать милиционерам силой разогнать людей на Майдане Незалежности, хотя те имели право на мирные митинги. В результате милиция и внутренние войска нанесли телесные повреждения разной тяжести 127 людям. Около 300 участников акции вытеснили от Монумента Независимости и памятника учредителям Киева за пределы площади в направлениях улиц Институтской, Архитектора Городецкого и Крещатик.
"При этом правоохранители превышали служебные полномочия, применили насилие, использовали специальные средства - такие, как дубинки "ПР-73" и "Томфа" и т.д.", - отметили в ГБР.
Владимира Сивковича подозревают в организации незаконного препятствования проведению митингов и превышению власти правоохранителями с применением физического насилия (ч. 3 ст. 27, ст. 340 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Экс-замглавы СНБО 10 июня 2020 года объявили в международный розыск.
- 9 февраля ГБР завершило досудебное расследование в отношении экс-чиновников МВД, которые в 2014 году незаконно ввозили из РФ в Украину гранаты для разгона митингующих на Майдане и разворовали 1 млн грн бюджетных средств во время их растаможки.
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