Силовой и финансовый блоки правительства соберутся на закрытое заседание
Руководителей центральных органов украинской государственной власти в сфере безопасности и финансов собирают на совещание. Заседание состоится в закрытом режиме
Об этом сегодня, 12 февраля 2022, сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, рассказывает Еспресо.TV.
По его словам, в этой встрече также примут участие премьер-министр Денис Шмыгаль и главы фракций Верховной Рады Украины.
"Состоится закрытое заседание с участием руководителей парламентских фракций, силового и экономического блока, а именно: с министром обороны, министром внутренних дел, главой СБУ, руководством разведок, Нацбанка, Минфина, премьер-министром", - сообщил Гончаренко.
"Завтра, предварительно в 16:00", – уточнил он.
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Напомним, западные СМИ, в частности, брюссельское издание Politico и немецкое Spiegel "перенесли" предварительно озвученную журналистами и экспертной средой Европы и США вероятную, как они считают, дату начала российского вторжения с 20-22 февраля текущего 2022 года, то есть со времени окончания Зимней Олимпиады в Пекине (Китай) и завершения совместных российско-белорусских военных учений "Союзная решимость – 2022", на 15-16 февраля.
При этом авторы подобных заявлений ссылаются на информированные источники в руководстве и разведке стран Западной Европы и Северной Америки, а необходимость обнародования таких сообщений объясняют необходимостью "помешать" намерениям Кремля.
Комментируя информационные сообщения ежегодно 15-16 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил:
"Вся эта информация только провоцирует панику и не помогает нам".
Однако глава украинского государства согласился, что "риски есть".
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