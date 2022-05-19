Об этом заявил журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев в комментарии Радио Свобода.

Он считает, что Путин не может отдать приказ о применении ядерного оружия из-за собственной неуверенности в том, что его выполнят.

Грозев объяснил причины сомнений военной элиты РФ, в частности, ее силового крыла. "Война доктринально была спланирована так, что ее нужно было закончить в течение одной недели. Происходящее сейчас – это какая-то "вторая" война, которая еще не проиграна до конца. Но первая уже проиграна. Это точно. Шанс на выигрыш во "второй войне" также не гарантирован. Мы видим прогнозы, которые нельзя назвать оптимистичными с российской точки зрения, от тех, кто достаточно информирован и более свободно может выражать свое мнение".

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По мнению журналиста, если Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия, то кто-нибудь среди исполнителей откажется его реализовать. Ибо среди силовиков нет уверенности, будет ли президент РФ у власти через три месяца и сможет ли защитить их.

"Этот отказ будет триггером, вероятнее всего, госпереворота, потому что после отказа даже одного из этой пирамиды ответственности выполнить приказ царя все очень быстро пойдет вниз. Чтобы Путин принял решение отдать приказ об использовании ядерного оружия, он должен быть уверен, что все цепочкой выполнят приказ. Ибо он понимает, что если даже один из пяти, кто должен последовательно нажать на кнопки, не выполнит приказ – это будет сигналом неповиновения и, возможно, даже физической смерти его самого", – пояснил Грозев.

18 мая экспомощник Ельцина по обороне Александр Темерко заявил британской газете The Daily Mail, что сегодня Россия является агрессором и парией, а ее "легендарная" армия оказалась варварской и позорной бандой военных преступников и мародеров. Страна пересекла свой мрачный Рубикон, совершив военные преступления и массовые убийства в Буче и Мариуполе.

С 24 февраля по 18 мая оккупанты потеряли около 28 300 военных, 3043 бронемашины, 1251 танк, 586 систем артиллерии и 202 самолета.

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