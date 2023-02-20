Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

На усиленный режим несения службы от 20 февраля перешли силовые ведомства и дружинники Курской области. Так называемые "диверсии" губернатор ожидает 23 и 24 февраля.

"Мы понимаем, что и 23 и 24 февраля возможны террористические проявления, диверсии, провокации", – заявил Старовойт.