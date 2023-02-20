Силовики в Курской области перешли в усиленный режим из-за "возможных провокаций" 24 февраля
Губернатор Роман Старовойт заявил, что силовики в Курской области РФ перешли в усиленный режим из-за "возможных провокаций" 23 и 24 февраля
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
На усиленный режим несения службы от 20 февраля перешли силовые ведомства и дружинники Курской области. Так называемые "диверсии" губернатор ожидает 23 и 24 февраля.
"Мы понимаем, что и 23 и 24 февраля возможны террористические проявления, диверсии, провокации", – заявил Старовойт.
- Минобороны РФ заявило, что Украина готовит провокацию с радиоактивным "локальным заражением местности", чтобы обвинить в этом российскую армию.
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