Силовики РФ проводят рейды на железнодорожных станциях оккупированного Крыма, - Генштаб
Во временно оккупированном Крыму представители МВД РФ и ФСБ проводят рейды на железнодорожных станциях и автовокзалах – в первую очередь проверяют крымских татар
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 15 мая.
Отмечается, что цель этих мер – усилить контроль над населением.
Также в Генштабе рассказали, что на временно захваченной территории Запорожской области лицам, согласившимся сотрудничать с оккупантами, предлагают в письменном виде отказаться от украинского гражданства и принять российское. Тем, кто отказывается, захватчики угрожают увольнением с рабочих мест с последующим преследованием.
Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов и столько же — по вражеским ЗРК
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы, 3 артиллерийских подразделения на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов оккупантов.
Враг за день нанес 38 авиаударов и совершил 25 обстрелов из РСЗО
Также в течение суток противник нанес 2 ракетных удара по Константиновке Донецкой области, применив ЗРК С-300.
Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 37 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.
На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.
На других направлениях ситуация такова:
- На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Муравьи Черниговской области; Волковка, Искрисковщина, Волфино, Шпиль, Степок Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица на Харьковщине.
- На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Эти сутки вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Кисловка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуреченское, Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
- На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Дружба, Пивничное, Петровка, Торецк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанес авиационные удары по Авдеевке, обстрелял Степное, Ласточкино, Авдеевку, Первомайское и Карловку Донецкой области.
- На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Шахтерское.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Вольное Поле Донецкой области, Малая Токмачка Запорожской области и Станислав Херсонской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Вольное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов и Каменское Запорожской области, а также Херсона.
Российская армия обстреляла прифронтовой населенный пункт Двуречная Купянского района Харьковской области, в результате чего есть жертвы среди гражданского населения.
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