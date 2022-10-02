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Война с Россией: хроника
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Эксклюзив

Силовики перестанут поддерживать Путина, как только поймут, что речь идет об их уничтожении, – российский оппозиционер Яковенко

2 октября, 2022 воскресенье
08:20
война с Россией

Российский оппозиционер и журналист Игорь Яковенко не сомневается, что при первом серьезном поражении Кремля, например освобождении Херсона, вся российская военно-полицейская вертикаль начнет расползаться

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мобилизация в России - это признание поражения. Это все больше понимает значительное количество людей. С самого начала это прекрасно понимали военные и Генштаб ВС РФ, многие из них выступали против войны. Они отправляли сигналы через отставных генералов и полковников, долгие годы служивших в Генштабе ВС РФ. Они заявляли, что это безумие – воевать со всем миром. Я уверен, что генерал Герасимов военный преступник, но явно не идиот. Он прекрасно понимает, в какую авантюру вмешал его Путин", - отметил Яковенко.

Российский оппозиционер уверен, что в какой-то момент силовики перестанут поддерживать Путина.

"В этот момент появится шанс на беспощадный российский бунт. Силовики прекратят поддерживать Путина, потому что они поймут, что речь идет об их уничтожении. Их также посылают на фронт, та же Росгвардия удобряет своими труппами украинский чернозем", - добавил Яковенко.

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мобилизация
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