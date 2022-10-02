Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мобилизация в России - это признание поражения. Это все больше понимает значительное количество людей. С самого начала это прекрасно понимали военные и Генштаб ВС РФ, многие из них выступали против войны. Они отправляли сигналы через отставных генералов и полковников, долгие годы служивших в Генштабе ВС РФ. Они заявляли, что это безумие – воевать со всем миром. Я уверен, что генерал Герасимов военный преступник, но явно не идиот. Он прекрасно понимает, в какую авантюру вмешал его Путин", - отметил Яковенко.

Российский оппозиционер уверен, что в какой-то момент силовики перестанут поддерживать Путина.

"В этот момент появится шанс на беспощадный российский бунт. Силовики прекратят поддерживать Путина, потому что они поймут, что речь идет об их уничтожении. Их также посылают на фронт, та же Росгвардия удобряет своими труппами украинский чернозем", - добавил Яковенко.

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Путин стремится испугать Запад, чтобы достичь от Украины договоренности о прекращении огня, которое он будет использовать для перевооружения

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