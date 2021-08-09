"Грубое нарушение декларации прав человека": Денисова призвала мир усилить санкции против РФ за срыв силовиками оккупантов богослужения ПЦУ в Крыму

Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в Telegram.



"Силовики заставили настоятеля архимандрита Дамиана остановить утреннее богослужение. Они сообщили, что священник якобы совершал молитву не в соответствии с российским законодательством и начали составлять протокол", - написала она.



Денисова отметила, что преследование членов религиозных организаций в Крыму является грубым нарушением 18 статьи Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.



"Призываю международное сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию и осудить действия, нарушающие права общины Православной церкви Украины в Крыму", - подытожила уполномоченное.

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