"Грубое нарушение декларации прав человека": Денисова призвала мир усилить санкции против РФ за срыв силовиками оккупантов богослужения ПЦУ в Крыму
8 августа российские "силовики центра по борьбе с экстремизмом" ворвались в храм Крымской епархии Православной Церкви Украины в селе Балки в оккупированном Крыму и заставили остановить утреннее богослужение
Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в Telegram.
"Силовики заставили настоятеля архимандрита Дамиана остановить утреннее богослужение. Они сообщили, что священник якобы совершал молитву не в соответствии с российским законодательством и начали составлять протокол", - написала она.
Денисова отметила, что преследование членов религиозных организаций в Крыму является грубым нарушением 18 статьи Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
"Призываю международное сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию и осудить действия, нарушающие права общины Православной церкви Украины в Крыму", - подытожила уполномоченное.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 26.98
-
EUR
Покупка 31.38Продажа 31.8
- Актуальное
- Важное