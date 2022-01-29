Силовики Лукашенко взялись за дочь оппозиционера Латушко
Департамент финансовых преследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь возбудил уголовное дело в отношении Яны Латушко, дочери оппозиционера Павла Латушко, в прошлом дипломата и министра культуры Беларуси
Ее квартира арестована, рассказывает Nexta.
Белорусский генпрокурор Андрей Швед еще в начале 2022 года приказал найти все имущество близких родственников руководителя "Народного антикризисного управления" (НАУ) Латушко, ныне живущего и работающего в Варшаве (Польша).
"Мы уже проходили эту историю в 1937 году", - отмечает издание.
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