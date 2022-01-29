Силовики Лукашенко взялись за дочь оппозиционера Латушко

Ее квартира арестована, рассказывает Nexta.



Белорусский генпрокурор Андрей Швед еще в начале 2022 года приказал найти все имущество близких родственников руководителя "Народного антикризисного управления" (НАУ) Латушко, ныне живущего и работающего в Варшаве (Польша).





Яна Латушко с отцом

"Мы уже проходили эту историю в 1937 году", - отмечает издание.