Силовики Лукашенко во время обыска у оппозиционера поставили его мать на колени
В конце ноября в Полоцке (Беларусь) у 56-летней матери анархиста Романа Халилова Гаяне Ахтиян прошел обыск, ее задержали
Женщина была арестована на 10 суток за неповиновение милиции (статья 24.3 КоАП Республики Беларусь), а в декабре признана подозреваемой по делу о грубом нарушении порядка и переведена в Минск, на Акрестина, передает Медиазона Беларусь.
При этом в телеграмм-канале "АнархистыБеларуси+", который, как считает сам Роман Халилов, ведут силовики, появилось видео со сценами обыска у его матери.
На нем женщина стоит перед вооруженными мужчинами в спальне собственного дома.
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Сам Халилов проходит обвиняемым по делу об организации "Революционное действие", возбужденном против него и еще 14 анархистов. По информации самой организации, некоторым активистам вменяют в вину не менее 10 статей УК из эпизодов, в частности, пятилетней давности. Среди них - "создание или руководство преступной организацией, экстремистским формированием", "массовые беспорядки", "хулиганство" и т.д.
Халилов находится за границей.
Он и другие члены "Революционного действия" поддерживают белорусскую оппозицию и свержение режима Александра Лукашенко.
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