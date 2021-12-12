Силовики Лукашенко во время обыска у оппозиционера поставили его мать на колени

Женщина была арестована на 10 суток за неповиновение милиции (статья 24.3 КоАП Республики Беларусь), а в декабре признана подозреваемой по делу о грубом нарушении порядка и переведена в Минск, на Акрестина, передает Медиазона Беларусь.



При этом в телеграмм-канале "АнархистыБеларуси+", который, как считает сам Роман Халилов, ведут силовики, появилось видео со сценами обыска у его матери.



На нем женщина стоит перед вооруженными мужчинами в спальне собственного дома.



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Сам Халилов проходит обвиняемым по делу об организации "Революционное действие", возбужденном против него и еще 14 анархистов. По информации самой организации, некоторым активистам вменяют в вину не менее 10 статей УК из эпизодов, в частности, пятилетней давности. Среди них - "создание или руководство преступной организацией, экстремистским формированием", "массовые беспорядки", "хулиганство" и т.д.



Халилов находится за границей.



Он и другие члены "Революционного действия" поддерживают белорусскую оппозицию и свержение режима Александра Лукашенко.





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