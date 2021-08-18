Силовики Лукашенко пришли с обысками к журналистам единого независимого информагентства Беларуси
18 августа в Беларуси до нескольких журналистов нформагентства БелаПАН пришли с обысками силовики
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на БелаПАН .
Об обыске сообщили журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александр Зайцев и бухгалтер Екатерина Боева.
Не выходят на связь главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков.
Очевидцы сообщают, что в квартире Левшина также проходит обыск. Дверь не сломана. Она в квартире, слышно голоса ее и каких-то людей.
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