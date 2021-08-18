Силовики Лукашенко пришли с обысками к журналистам единого независимого информагентства Беларуси

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на БелаПАН .



Об обыске сообщили журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александр Зайцев и бухгалтер Екатерина Боева.

Не выходят на связь главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков.

Очевидцы сообщают, что в квартире Левшина также проходит обыск. Дверь не сломана. Она в квартире, слышно голоса ее и каких-то людей.

Сайт "Трибуна" признали экстремистским в Беларуси после интервью с легкоатлеткой Кристиной Тимановськой.