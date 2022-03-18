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Главная война с Россией Силовая деблокада Мариуполя пока невозможна, но город ни в коем случае не сдадут, - Арестович

Силовая деблокада Мариуполя пока невозможна, но город ни в коем случае не сдадут, - Арестович

18 мартa, 2022 пятница
20:07
война с Россией Алексей Арестович

У захватчиков очень мощная военная база и противовоздушная оборона: Арестович объяснил, почему невозможно провести силовую деблокаду Мариуполя

Об этом советник главы Офиса президента Украины рассказал в своем видеообращении.

По словам Арестовича, на подразделения ВСУ, которые ведут бои на севере Волновахи Донецкой области, активно наступают российские войска. Поскольку силы оккупантов там преобладают, то деблокада города Мариуполь пока невозможна.

"Остальные украинские части находятся в 100-120-150 километрах от Мариуполя. Мало того, что им нужно преодолеть оборону противника еще там, где они находятся… Допустим, они пробили. Хотя откуда взять эти резервы, чтобы они пробили и перешли к наступлению?" Они сами там держат оборону. Чтобы они пошли в сторону Мариуполя, они не пройдут более 120 километров по голой степи под ударами авиации из Крыма и Ростовской области", – рассказал Арестович.

В частности, он пояснил, что в вышеуказанных областях расположена очень мощная противовоздушная оборона противника – авиационная и наземная.

"Более того, были попытки оказать воздушную поддержку и они, мягко говоря, не увенчались успехом в Мариуполе. Поэтому военного решения на данный момент по Мариуполю нет. И это мнение не только мое, это мнение военных", – сказал советник главы ОП. .

Арестович подытожил, что деблокаду Мариуполя сейчас есть смысл проводить исключительно с помощью механизма дипломатии.
 


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