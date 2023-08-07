Но пока не осознало, что системные проблемы не преодолеваются исключительно силовыми методами, без превращения самой системы в нечто качественно иное.

Это немного похоже на магическое или кинематографическое мышление.

Надо сказать, что украинцам в принципе присуща такая форма мышления. Столетия неурядиц привели нас к зацикленности на примате справедливости, возмездия и мести.

Это хорошо для кино. Главный герой наказывает главного антигероя, мстит ему и сбрасывает изуродованное тело вора со скалы. Далее – музыка и титр "The End". История завершена.

Но жизнь – это не сценарная арка. После конца фильма главный герой продолжает жить. И не факт, что его жизнь приобретает какое-то новое качество. Объемы зла в мире не уменьшаются. На место одного вора приходят три других. А сам главный герой после завершения истории может в реальности не собрать свою жизнь воедино.

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Когда правоохранители получают команду "фас", это удовлетворяет страстную жажду справедливости в обществе. Но самые неэффективные или коррумпированные системы не становятся от этого лучше. Нет. В реальности исключительно силовой подход приводит как раз к тому, что существующая система становится еще более эффективной.

Почему? Потому что без сущностных сил силовые органы выполняют исключительно роль волков — санитаров леса. Они выбраковывают идиотов, которые некачественно подделывают документы для выезда, покупают виллы в Испании, берут у первой прохожей взятки без проверки лица или п*здят подчиненных битой на камеру. Остаются в обойме более хитрые, более ловкие и умные. Общая коррупционная рента от этих действий только растет. Потому что возрастают риски. Условно, все начиналось с того, что "Шлях" стоил 3. Потом – 7. Потом – 10. Сейчас будет стоить все 15. И на место кретинов придут более профессиональные схематозники. Или люди не с улицы, а из правильной обоймы, неприкосновенные. Потому что правоохранительная система не резиновая. У нее есть предел проникновения, ресурсные ограничения и потребность в быстрых результатах, чтобы отработать "палочки". А это значит, что если речь не идет о целевом политическом заказе, дотягивается она до самых слабых подранков, идущих к денежному озеру, не обращая внимания на следы волка.

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Такой подход напоминает систему ритуальных жертвоприношений у ацтеков: казним еще 500 рабов и дождь обязательно придет. Но дождя не будет ни от 500, ни от 5000 казней. И чтобы кукуруза не засохла, думать надо не о казнях, а о построении ирригационной колодезной системы.

Ритуальные казни – это увлекательное зрелище. Но воды от этого больше не станет.

Разрешать системный кризис государственного управления нужно не показательной кампанейщиной, а трансформациями. Но эти трансформации возможны только тогда, когда верхи задумаются над вопросом: а не мы ли сами запрограммировали такую систему собственными базовыми прошивками и подходами? Правильно ли мы составили условный генплан страны? Правильно ли, что в период кризиса все управленческие решения ограничиваются кругом из 5-10 человек, которые рулят всем в ручном и телефонном режиме. И рулят, опираясь на собственный ограниченный физический ресурс и собственный потолок компетентности.

Возможно, это понимание когда-нибудь придет. До этого будем тушить пожар народного гнева с помощью аутодафе. Потому что пожар можно потушить огнем. Это ведь общеизвестный факт! Больше жертв богу Государственного управления! Может, он наконец наестся и смилуется над нами!

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Об авторе. Сергей Высоцкий, журналист, бывший народный депутат Украины.

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