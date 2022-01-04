Сильный ветер вплоть до штормовых порывов и +12°C: в Украине 5 января ожидается самый теплый день, - синоптик Диденко
В среду, 5 января, дневная температура воздуха будет от +5°C до +12°C, прохладнее будет на Востоке и в Сумской области - от +1°C до +5°C
Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко.
"Завтра в Украине ожидается самый теплый день. Правда, сильный ветер сведет почти к нулю работу теплой воздушной массы и будет ощущаться холоднее, чем должно быть при столь высокой температуре воздуха", - написала синоптик.
Ожидается, что 5 января в Украине ветер будет хаотичным и будет разгоняться до штормовых порывов.
"Будет западным, юго-западным, 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду", - отметила Диденко.
Также в западных, северных и центральных областях могут дождь ночью и утром, однако существенных осадков не будет. Днем, 5 января, дождливая масса сдвинется на Восток, где может падать мокрый снег.
В Киеве погода будет такой: в ночь с 4 на 5 января возможен дождь, днем осадки не будут, однако уже вечером дождь может пойти снова. Для столицы в этот день будет самый теплый день - от +6°C до +9°C.
"Все это будет происходить на фоне сильного западного ветра – берегите себя и свое имущество от старых ветвистых деревьев, билбордов и не задерживайтесь надолго под крышами высоких домов. Снимите с открытых балконов любимую пижаму – ваши зайчики и ромашки рискуют завтра летать по всему району" написала Диденко.
Синоптик сообщает, что небольшое похолодание может прийти в Украину на Рождество, 7 января.
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