Сильный ветер практически без осадков: прогноз погоды на 4 марта от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в субботу, 4 марта, сильный ветер, в северных областях возможен небольшой мокрый снег, однако на другой территории Украины без осадков
Об этом информирует Наталья Диденко .
В субботу, 4 марта, – усилится практически повсюду ветер до штормовых порывов. Направление западное, порывы возможны до 15-22 метров в секунду.
4 марта в большинстве областей Украины будет преобладать сухая ветреная погода, в северных областях пройдет небольшой мокрый снег.
Температура воздуха будет днем +3+7 градусов, на юге и Закарпатье +6+11 градусов.
В воскресенье, 5 марта, похолодает на 2-5 градусов.
5 марта незначительные осадки вместе с холодным атмосферным фронтом пересекут нашу территорию с севера, запада, пройдут через центральные области, захватят восточную часть к югу.
Но все это будет происходить ночью и утром. Уже в воскресенье в Украине существенных осадков не ожидается.
А вот температура воздуха в тылу этого холодного атмосферного фронта снизится – днем всего +1+4 градуса, в Крыму до +6+8 градусов.
В Киеве завтра в субботу будет сильный западный ветер. Возможен небольшой мокрый снег, максимальная температура воздуха +5 градусов.
В воскресенье, 5 марта, в столице ветер сменится северо-западным, немного утихнет. Но похолодает, днем +2, +3 градуса. Без существенных осадков.
8 марта существенно потеплеет, а 9 марта в Киеве ночью и утром появятся умеренные осадки, преимущественно мокрый снег и снова похолодает.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.42
Покупка 38.42Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное