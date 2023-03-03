Об этом информирует Наталья Диденко .

В субботу, 4 марта, – усилится практически повсюду ветер до штормовых порывов. Направление западное, порывы возможны до 15-22 метров в секунду.

4 марта в большинстве областей Украины будет преобладать сухая ветреная погода, в северных областях пройдет небольшой мокрый снег.

Температура воздуха будет днем +3+7 градусов, на юге и Закарпатье +6+11 градусов.

В воскресенье, 5 марта, похолодает на 2-5 градусов.

5 марта незначительные осадки вместе с холодным атмосферным фронтом пересекут нашу территорию с севера, запада, пройдут через центральные области, захватят восточную часть к югу.

Но все это будет происходить ночью и утром. Уже в воскресенье в Украине существенных осадков не ожидается.

А вот температура воздуха в тылу этого холодного атмосферного фронта снизится – днем всего +1+4 градуса, в Крыму до +6+8 градусов.

В Киеве завтра в субботу будет сильный западный ветер. Возможен небольшой мокрый снег, максимальная температура воздуха +5 градусов.

В воскресенье, 5 марта, в столице ветер сменится северо-западным, немного утихнет. Но похолодает, днем +2, +3 градуса. Без существенных осадков.

8 марта существенно потеплеет, а 9 марта в Киеве ночью и утром появятся умеренные осадки, преимущественно мокрый снег и снова похолодает.